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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%27.43 12
İL GENEL MECLİSİ
%35.01
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞİT ALKAN 6944 %38.83 Detay
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BULUT 1416 %29.60 Detay
GERGER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN AKSOY 950 %55.17 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN TOYDAŞ 6137 %35.61 Detay
KAHTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEMET CAN HALLAÇ 14617 %35.73 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİYA POLAT 28285 %27.43 Detay
SAMSAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL FIRAT 1450 %70.84 Detay
SİNCİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KORKUT 1880 %57.33 Detay
TUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN ÖNCEBE 1131 %50.29 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET ÇETİNKAYA 558 %74.30 Detay
BALKAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN ORHAN 650 %55.23 Detay
BELÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT TURAN 759 %66.11 Detay
BÖLÜKYAYLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TURAN 717 %52.07 Detay
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÖZDEMİR 576 %47.84 Detay
HARMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AZIK 396 %40.91 Detay
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YAKAN 586 %44.80 Detay
KESMETEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KARADEMİR 625 %58.74 Detay
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT KELEŞ 148 %7.69 Detay
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL DURĞUT 86 %6.19 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ARICI 81 %3.51 Detay
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL UYSAL 774 %33.68 Detay
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLFER AĞIR 603 %39.91 Detay
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN OKUTAN 9 %0.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı