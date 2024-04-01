|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞİT ALKAN
|6944
|%38.83
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|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BULUT
|1416
|%29.60
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GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN AKSOY
|950
|%55.17
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN TOYDAŞ
|6137
|%35.61
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KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEMET CAN HALLAÇ
|14617
|%35.73
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİYA POLAT
|28285
|%27.43
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SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL FIRAT
|1450
|%70.84
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SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KORKUT
|1880
|%57.33
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TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN ÖNCEBE
|1131
|%50.29
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET ÇETİNKAYA
|558
|%74.30
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BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN ORHAN
|650
|%55.23
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BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT TURAN
|759
|%66.11
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BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TURAN
|717
|%52.07
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ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÖZDEMİR
|576
|%47.84
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HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AZIK
|396
|%40.91
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İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YAKAN
|586
|%44.80
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KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KARADEMİR
|625
|%58.74
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KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT KELEŞ
|148
|%7.69
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KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL DURĞUT
|86
|%6.19
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF ARICI
|81
|%3.51
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ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL UYSAL
|774
|%33.68
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SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLFER AĞIR
|603
|%39.91
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YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN OKUTAN
|9
|%0.64
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