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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MERKEZ Toplam Seçmen 155.341
  • Açılan Sandık 470
  • Kullanılan Oy 108.284
  • Geçerli Oy 103.124
  • Geçersiz Oy 5.160
  • Katılım Oranı %69.71
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ABDURRAHMAN TUTDERE cumhuriyet-halk-partisi
ABDURRAHMAN
TUTDERE
%49.74 51.299 Oy
ZİYA POLAT adalet-ve-kalkinma-partisi
ZİYA
POLAT
%27.43 28.285 Oy
NAZİF ATALAY yeniden-refah-partisi
NAZİF
ATALAY
%13.74 14.173 Oy
MEHMET BAHATTİN BİLGİN halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
MEHMET BAHATTİN
BİLGİN
%2.66 2.742 Oy
HAŞİM ASNUK saadet-partisi
HAŞİM
ASNUK
%1.46 1.510 Oy
PARTİLER
Hür Dava Partisi
%1.25 1.292 Oy
BAĞIMSIZ
%0.99 1.022 Oy
İyi Parti
%0.81 835 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.48 497 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.35 360 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 155.341
  • Kullanılan Oy 108.319
Cumhuriyet Halk Partisi
%41.38 42.338 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%29.67 30.357 Oy
Yeniden Refah Partisi
%15.35 15.710 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%5.18 5.299 Oy
Saadet Partisi
%1.91 1.950 Oy
Hür Dava Partisi
%1.85 1.888 Oy
İyi Parti
%1.24 1.264 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.84 863 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.73 748 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BESNİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.83|6.944
REŞİT ALKAN 		%38.62 6.907 %2.27 406 %0 0 %1.23 220 %0 0 %19.05 3.407
ÇELİKHAN Demokrasi ve Atılım Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.60 1.416 %0.84 40 %0.90 43 %0 0 %0 0 %0 0 %68.67 3.285
GERGER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.17|950
ERKAN AKSOY 		%42.04 724 %0.35 6 %0 0 %0 0 %0 0 %2.44 42
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.61 6.137
%40.32|6.949
İSKENDER YILDIRIM 		%0.84 145 %0 0 %0.35 60 %0.58 100 %22.30 3.844
KAHTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.73|14.617
MEMET CAN HALLAÇ 		%0 0 %0.86 353 %0 0 %7.33 2.999 %0.39 161 %55.68 22.774
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.43 28.285
%49.74|51.299
ABDURRAHMAN TUTDERE 		%0 0 %0.81 835 %2.66 2.742 %0.99 1.022 %18.37 18.941
SAMSAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%70.84|1.450
HALİL FIRAT 		%1.42 29 %1.47 30 %3.37 69 %4.93 101 %0 0 %17.98 368
SİNCİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.33|1.880
MEHMET KORKUT 		%0.34 11 %1.59 52 %0.24 8 %0 0 %0 0 %40.50 1.328
TUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.29|1.131
ERCAN ÖNCEBE 		%47.44 1.067 %1.65 37 %0.36 8 %0.09 2 %0 0 %0.18 4
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%74.30|558
İSMET ÇETİNKAYA 		%0 0 %2.26 17 %0 0 %0 0 %0 0 %23.44 176
BALKAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.23|650
ORHAN ORHAN 		%0 0 %43.76 515 %0 0 %0 0 %0 0 %1.02 12
BELÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%66.11|759
MAHMUT TURAN 		%0 0 %2.53 29 %26.48 304 %0 0 %0 0 %4.88 56
BÖLÜKYAYLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.07|717
MEHMET TURAN 		%0 0 %47.42 653 %0 0 %0 0 %0 0 %0.51 7
ÇAKIRHÜYÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.84 576 %0 0
%50.50|608
MİKTAT ÇETİN 		%0 0 %0 0 %0.33 4 %1.33 16
HARMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.91|396
ALİ AZIK 		%28.31 274 %0.93 9 %0 0 %0 0 %26.24 254 %3.62 35
İNLİCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.80 586 %0 0
%54.82|717
ABUZER YAKAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.38 5
KESMETEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.74|625
İBRAHİM KARADEMİR 		%40.04 426 %0.56 6 %0 0 %0 0 %0 0 %0.66 7
KÖMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.69 148
%34.44|663
HASARİ TALAŞ 		%0.42 8 %0.36 7 %26.86 517 %0 0 %30.23 582
KÖSECELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.19 86
%50.83|706
VEYSEL KORKMAZ 		%42.33 588 %0 0 %0 0 %0 0 %0.65 9
PINARBAŞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.51 81 %25.69 593 %0.13 3 %9.27 214
%53.47|1.234
HÜSEYİN UZUN 		%4.77 110 %3.16 73
ŞAMBAYAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.68 774
%45.08|1.036
NEJDET ARICI 		%1.04 24 %0 0 %0 0 %0 0 %20.19 464
SUVARLI Demokrasi ve Atılım Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.91 603 %0 0 %2.85 43 %0 0 %0 0 %0 0 %57.25 865
YAYLAKONAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.64 9
%58.88|832
ABUZER AYDIN 		%0.21 3 %0 0 %0 0 %0 0 %40.27 569
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BESNİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.57|6.637
 %36.09 6.376 %4.92 870 %0 0 %2.09 369 %0 0 %19.32 3.413
ÇELİKHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.33|1.571
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %66.67 3.142
GERGER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.57|873
 %36.80 623 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %11.64 197
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.32 5.863
%37.82|6.462
 %4.78 817 %0 0 %0.72 123 %0 0 %22.36 3.820
KAHTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.32|13.911
 %0 0 %1.89 768 %0 0 %9.43 3.822 %0 0 %54.36 22.035
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.67 30.357
%41.38|42.338
 %0 0 %1.24 1.264 %5.18 5.299 %0.52 533 %22.02 22.526
SAMSAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%66.31|1.313
 %2.73 54 %0 0 %0 0 %6.97 138 %0 0 %23.99 475
SİNCİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.69|1.791
 %0 0 %7.54 247 %0.85 28 %0 0 %0 0 %36.92 1.209
TUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.89|1.115
 %48.37 1.081 %0 0 %0 0 %0.27 6 %0 0 %1.48 33
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%100.00|650
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALKAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.55|641
 %0 0 %43.24 499 %0 0 %0 0 %0 0 %1.21 14
BELÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%76.83|766
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %23.17 231
BÖLÜKYAYLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.09|740
 %0 0 %44.44 608 %0 0 %0 0 %0 0 %1.46 20
ÇAKIRHÜYÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.88 566 %0 0
%50.93|602
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.18 14
HARMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|402
 %36.48 336 %0 0 %13.57 125 %0 0 %0 0 %6.30 58
İNLİCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.06 575 %0 0
%55.17|720
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.77 10
KESMETEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.46|591
 %40.26 407 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.29 13
KÖMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.47 180
%34.05|647
 %0 0 %0 0 %27.47 522 %0 0 %29.00 551
KÖSECELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.56 168
%45.89|614
 %40.21 538 %0 0 %0 0 %0 0 %1.35 18
PINARBAŞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.97 112 %32.56 734 %0 0 %7.85 177
%51.02|1.150
 %0 0 %3.59 81
ŞAMBAYAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.53 780
%45.64|1.031
 %1.73 39 %0 0 %0 0 %0 0 %18.11 409
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.22 542 %0 0 %3.60 51 %0 0 %0 0 %0 0 %58.18 825
YAYLAKONAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.84 26