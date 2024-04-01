KAHTA SEÇİM SONUÇLARI

|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%74.30|558
İSMET ÇETİNKAYA
|
%0
0
|
%2.26
17
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%23.44
176
|
BALKAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%55.23|650
ORHAN ORHAN
|
%0
0
|
%43.76
515
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.02
12
|
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%66.11|759
MAHMUT TURAN
|
%0
0
|
%2.53
29
|
%26.48
304
|
%0
0
|
%0
0
|
%4.88
56
|
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%52.07|717
MEHMET TURAN
|
%0
0
|
%47.42
653
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.51
7
|
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%47.84
576
|
%0
0
|
%50.50|608
MİKTAT ÇETİN
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.33
4
|
%1.33
16
|
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.91|396
ALİ AZIK
|
%28.31
274
|
%0.93
9
|
%0
0
|
%0
0
|
%26.24
254
|
%3.62
35
|
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.80
586
|
%0
0
|
%54.82|717
ABUZER YAKAN
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.38
5
|
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%58.74|625
İBRAHİM KARADEMİR
|
%40.04
426
|
%0.56
6
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.66
7
|
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%7.69
148
|
%34.44|663
HASARİ TALAŞ
|
%0.42
8
|
%0.36
7
|
%26.86
517
|
%0
0
|
%30.23
582
|
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%6.19
86
|
%50.83|706
VEYSEL KORKMAZ
|
%42.33
588
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.65
9
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%3.51
81
|
%25.69
593
|
%0.13
3
|
%9.27
214
|
%53.47|1.234
HÜSEYİN UZUN
|
%4.77
110
|
%3.16
73
|
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.68
774
|
%45.08|1.036
NEJDET ARICI
|
%1.04
24
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%20.19
464
|
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%39.91
603
|
%0
0
|
%2.85
43
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%57.25
865
|
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0.64
9
|
%58.88|832
ABUZER AYDIN
|
%0.21
3
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%40.27
569