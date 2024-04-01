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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SAMSAT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SAMSAT Toplam Seçmen 2.540
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 2.171
  • Geçerli Oy 2.047
  • Geçersiz Oy 124
  • Katılım Oranı %85.47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HALİL FIRAT adalet-ve-kalkinma-partisi
HALİL
FIRAT
%70.84 1.450 Oy
NECMEDDİN ERTÜRK hur-dava-partisi
NECMEDDİN
ERTÜRK
%10.65 218 Oy
UFUK PARLAK yeniden-refah-partisi
UFUK
PARLAK
%6.45 132 Oy
YASİN ERTAN halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
YASİN
ERTAN
%4.93 101 Oy
FERHAT AYHAN iyi-parti
FERHAT
AYHAN
%3.37 69 Oy
PARTİLER
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.47 30 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.42 29 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.44 9 Oy
Saadet Partisi
%0.20 4 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.20 4 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.540
  • Kullanılan Oy 2.161
Adalet ve Kalkınma Partisi
%66.31 1.313 Oy
Hür Dava Partisi
%14.70 291 Oy
Yeniden Refah Partisi
%8.33 165 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%6.97 138 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.73 54 Oy
Saadet Partisi
%0.71 14 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.25 5 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BESNİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.83|6.944
REŞİT ALKAN 		%38.62 6.907 %2.27 406 %0 0 %1.23 220 %0 0 %19.05 3.407
ÇELİKHAN Demokrasi ve Atılım Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.60 1.416 %0.84 40 %0.90 43 %0 0 %0 0 %0 0 %68.67 3.285
GERGER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.17|950
ERKAN AKSOY 		%42.04 724 %0.35 6 %0 0 %0 0 %0 0 %2.44 42
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.61 6.137
%40.32|6.949
İSKENDER YILDIRIM 		%0.84 145 %0 0 %0.35 60 %0.58 100 %22.30 3.844
KAHTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.73|14.617
MEMET CAN HALLAÇ 		%0 0 %0.86 353 %0 0 %7.33 2.999 %0.39 161 %55.68 22.774
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.43 28.285
%49.74|51.299
ABDURRAHMAN TUTDERE 		%0 0 %0.81 835 %2.66 2.742 %0.99 1.022 %18.37 18.941
SAMSAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%70.84|1.450
HALİL FIRAT 		%1.42 29 %1.47 30 %3.37 69 %4.93 101 %0 0 %17.98 368
SİNCİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.33|1.880
MEHMET KORKUT 		%0.34 11 %1.59 52 %0.24 8 %0 0 %0 0 %40.50 1.328
TUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.29|1.131
ERCAN ÖNCEBE 		%47.44 1.067 %1.65 37 %0.36 8 %0.09 2 %0 0 %0.18 4
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%74.30|558
İSMET ÇETİNKAYA 		%0 0 %2.26 17 %0 0 %0 0 %0 0 %23.44 176
BALKAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.23|650
ORHAN ORHAN 		%0 0 %43.76 515 %0 0 %0 0 %0 0 %1.02 12
BELÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%66.11|759
MAHMUT TURAN 		%0 0 %2.53 29 %26.48 304 %0 0 %0 0 %4.88 56
BÖLÜKYAYLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.07|717
MEHMET TURAN 		%0 0 %47.42 653 %0 0 %0 0 %0 0 %0.51 7
ÇAKIRHÜYÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.84 576 %0 0
%50.50|608
MİKTAT ÇETİN 		%0 0 %0 0 %0.33 4 %1.33 16
HARMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.91|396
ALİ AZIK 		%28.31 274 %0.93 9 %0 0 %0 0 %26.24 254 %3.62 35
İNLİCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.80 586 %0 0
%54.82|717
ABUZER YAKAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.38 5
KESMETEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.74|625
İBRAHİM KARADEMİR 		%40.04 426 %0.56 6 %0 0 %0 0 %0 0 %0.66 7
KÖMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.69 148
%34.44|663
HASARİ TALAŞ 		%0.42 8 %0.36 7 %26.86 517 %0 0 %30.23 582
KÖSECELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.19 86
%50.83|706
VEYSEL KORKMAZ 		%42.33 588 %0 0 %0 0 %0 0 %0.65 9
PINARBAŞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%3.51 81 %25.69 593 %0.13 3 %9.27 214
%53.47|1.234
HÜSEYİN UZUN 		%4.77 110 %3.16 73
ŞAMBAYAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.68 774
%45.08|1.036
NEJDET ARICI 		%1.04 24 %0 0 %0 0 %0 0 %20.19 464
SUVARLI Demokrasi ve Atılım Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.91 603 %0 0 %2.85 43 %0 0 %0 0 %0 0 %57.25 865
YAYLAKONAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.64 9
%58.88|832
ABUZER AYDIN 		%0.21 3 %0 0 %0 0 %0 0 %40.27 569
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BESNİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.57|6.637
 %36.09 6.376 %4.92 870 %0 0 %2.09 369 %0 0 %19.32 3.413
ÇELİKHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.33|1.571
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %66.67 3.142
GERGER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.57|873
 %36.80 623 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %11.64 197
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.32 5.863
%37.82|6.462
 %4.78 817 %0 0 %0.72 123 %0 0 %22.36 3.820
KAHTA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.32|13.911
 %0 0 %1.89 768 %0 0 %9.43 3.822 %0 0 %54.36 22.035
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.67 30.357
%41.38|42.338
 %0 0 %1.24 1.264 %5.18 5.299 %0.52 533 %22.02 22.526
SAMSAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%66.31|1.313
 %2.73 54 %0 0 %0 0 %6.97 138 %0 0 %23.99 475
SİNCİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.69|1.791
 %0 0 %7.54 247 %0.85 28 %0 0 %0 0 %36.92 1.209
TUT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.89|1.115
 %48.37 1.081 %0 0 %0 0 %0.27 6 %0 0 %1.48 33
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKINCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%100.00|650
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALKAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.55|641
 %0 0 %43.24 499 %0 0 %0 0 %0 0 %1.21 14
BELÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%76.83|766
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %23.17 231
BÖLÜKYAYLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.09|740
 %0 0 %44.44 608 %0 0 %0 0 %0 0 %1.46 20
ÇAKIRHÜYÜK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.88 566 %0 0
%50.93|602
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.18 14
HARMANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|402
 %36.48 336 %0 0 %13.57 125 %0 0 %0 0 %6.30 58
İNLİCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.06 575 %0 0
%55.17|720
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.77 10
KESMETEPE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.46|591
 %40.26 407 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.29 13
KÖMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.47 180
%34.05|647
 %0 0 %0 0 %27.47 522 %0 0 %29.00 551
KÖSECELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.56 168
%45.89|614
 %40.21 538 %0 0 %0 0 %0 0 %1.35 18
PINARBAŞI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%4.97 112 %32.56 734 %0 0 %7.85 177
%51.02|1.150
 %0 0 %3.59 81
ŞAMBAYAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.53 780
%45.64|1.031
 %1.73 39 %0 0 %0 0 %0 0 %18.11 409
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.22 542 %0 0 %3.60 51 %0 0 %0 0 %0 0 %58.18 825
YAYLAKONAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.84 26
%63.25|895
 %0 0 %0 0 %3.25 46 %0 0 %31.66 448
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HALİL FIRAT 1.318 %59.32
Saadet Partisi
SAADET 		HAYRETTİN KUŞTEPE 853 %38.39
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SADIK ÖZTÜRK 41 %1.85
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SÜEDA KAZANCI 10 %0.45
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		YUSUF FIRAT 1.510 %67.87
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HİDAYET FIRAT 644 %28.94
Saadet Partisi
SAADET 		MAHMUT GÖĞÜS 53 %2.38
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MASHAR AKTULUM 18 %0.81
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.288 %59.33
Saadet Partisi
SAADET 		819 %37.72
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		56 %2.58
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.37
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.231 %55.20
Büyük Birlik Partisi
BBP 		863 %38.70
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		73 %3.27
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		32 %1.43
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.81
Saadet Partisi
SAADET 		11 %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.515 %68.65
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		692 %31.35
Kaynak: Anadolu Ajansı