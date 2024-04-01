|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL POLAT
|5618
|%45.29
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP TAVLAŞOĞLU
|12207
|%38.78
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYHUN SAYDIN
|3746
|%44.13
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAL ŞAN
|5290
|%47.76
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP KARATAŞ
|5532
|%31.27
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT GÜMÜŞ
|2944
|%30.50
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAVCI ŞAKA
|3900
|%36.10
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN BELLİ
|2730
|%37.97
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDEMİR ADEM KINALI
|2989
|%42.99
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÇELEBİ
|5694
|%33.44
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET SUNAR
|31105
|%40.66
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNSAL SERTOĞLU
|7172
|%50.55
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ŞAHİN
|1283
|%51.42
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
|YAVUZ BEDİR
|3756
|%42.28
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERGİN
|1765
|%18.44
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER YİĞİDER
|5386
|%51.90
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT UÇAR
|41854
|%53.76
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