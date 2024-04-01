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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%50.39 9
İL GENEL MECLİSİ
%40.01
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL POLAT 5618 %45.29 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP TAVLAŞOĞLU 12207 %38.78 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYHUN SAYDIN 3746 %44.13 Detay
HINIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAL ŞAN 5290 %47.76 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP KARATAŞ 5532 %31.27 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT GÜMÜŞ 2944 %30.50 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAVCI ŞAKA 3900 %36.10 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN BELLİ 2730 %37.97 Detay
NARMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDEMİR ADEM KINALI 2989 %42.99 Detay
OLTU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÇELEBİ 5694 %33.44 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET SUNAR 31105 %40.66 Detay
PASİNLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNSAL SERTOĞLU 7172 %50.55 Detay
PAZARYOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ŞAHİN 1283 %51.42 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
YAVUZ BEDİR 3756 %42.28 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERGİN 1765 %18.44 Detay
TORTUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER YİĞİDER 5386 %51.90 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT UÇAR 41854 %53.76 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı