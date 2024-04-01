HORASAN SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.29|5.618ŞENOL POLAT
|%2.31 286
|%0 0
|%2.01 249
|%0 0
|%0 0
|%50.40 6.251
|
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.78 12.207
|%2.27 715
|%0 0
|%6.66 2.095
|%0 0
|%0 0
|%52.30 16.462
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.13 3.746
|
%48.59|4.125ARİF HİKMET KILIÇ
|%0 0
|%0.87 74
|%2.09 177
|%0 0
|%4.32 367
|
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.76|5.290SERDAL ŞAN
|%7.32 811
|%0 0
|%0.93 103
|%33.46 3.706
|%0 0
|%10.54 1.167
|
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.27 5.532
|%0.82 145
|%0 0
|
%32.13|5.684HAYRETTİN ÖZDEMİR
|%2.43 430
|%0 0
|%33.35 5.900
|
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%1.79 170
|
%41.38|3.925AHMET COŞKUN
|%2.50 237
|%0 0
|%0 0
|%54.33 5.154
|
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.50 2.944
|%16.61 1.603
|%0 0
|%0.70 68
|
%49.48|4.776KAZİM ERHAN
|%0 0
|%2.70 261
|
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.10 3.900
|%3.08 333
|%0 0
|%0 0
|
%54.57|5.896BAHAR GÖKSU
|%3.86 417
|%2.39 258
|
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.97 2.730
|%0.81 58
|%0 0
|%1.27 91
|%1.57 113
|%0 0
|%58.38 4.197
|
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.99|2.989AYDEMİR ADEM KINALI
|%0.52 36
|%0 0
|%22.91 1.593
|%0 0
|%0 0
|%33.57 2.334
|
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.44|5.694ADEM ÇELEBİ
|%2.58 440
|%0 0
|%5.71 972
|%0 0
|%0 0
|%58.26 9.920
|
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%1.28 57
|
%49.09|2.178VEDAT ERGÜN
|%2.57 114
|%0 0
|%3.16 140
|%43.90 1.948
|
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.66|31.105MUHAMMET SUNAR
|%4.83 3.691
|%0 0
|%20.24 15.482
|%4.49 3.437
|%0 0
|%29.78 22.778
|
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.55|7.172ÜNSAL SERTOĞLU
|%1.37 194
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.26 37
|%47.83 6.786
|
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.42|1.283İBRAHİM ŞAHİN
|%0.88 22
|%0 0
|%1.84 46
|%0 0
|%0 0
|%45.85 1.144
|
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.71 4.097
|
%49.98|4.794GÖRBİL ÖZCAN
|%0 0
|%3.10 297
|%0 0
|%0 0
|%4.21 404
|
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.44 1.765
|%1.85 177
|%0 0
|%0 0
|
%47.51|4.548ABDURRAHMAN SEVER
|%0 0
|%32.21 3.083
|
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.90|5.386MUAMMER YİĞİDER
|%1.65 171
|%0 0
|%2.86 297
|%0 0
|%8.62 895
|%34.97 3.629
|
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%1.03 50
|%38.92 1.887
|%3.88 188
|%0 0
|%0 0
|%56.17 2.723
|
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.83|41.854MAHMUT UÇAR
|%5.53 4.301
|%0 0
|%16.32 12.688
|%1.54 1.201
|%0 0
|%22.77 17.708
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.24|5.301
|%3.34 409
|%0 0
|%3.77 462
|%0 0
|%7.21 884
|%42.44 5.203
|
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.99|12.830
|%0 0
|%0 0
|%9.43 2.953
|%0 0
|%0 0
|%49.58 15.520
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.37|3.518
|%38.44 3.192
|%0 0
|%0 0
|%3.60 299
|%5.07 421
|%10.51 873
|
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.97|4.919
|%8.53 933
|%0 0
|%1.32 144
|%32.52 3.557
|%0 0
|%12.67 1.386
|
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%34.30|6.003
|%1.84 322
|%0 0
|%28.48 4.984
|%4.34 760
|%0 0
|%31.04 5.432
|
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%2.06 192
|
%36.92|3.444
|%3.88 362
|%0 0
|%10.93 1.020
|%46.21 4.311
|
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.77 2.753
|%15.79 1.511
|%0 0
|%0.89 85
|
%51.58|4.936
|%0 0
|%2.97 284
|
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.10 3.767
|%4.14 444
|%0 0
|%0 0
|
%57.50|6.170
|%0 0
|%3.26 350
|
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.33 2.742
|%0.92 66
|%0 0
|%2.19 157
|%2.29 164
|%0 0
|%56.26 4.025
|
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.72|3.064
|%0 0
|%0 0
|%23.06 1.580
|%0 0
|%0 0
|%32.22 2.208
|
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.67|6.316
|%4.47 749
|%0 0
|%5.99 1.005
|%0 0
|%2.72 456
|%49.15 8.241
|
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%0 0
|
%50.94|2.255
|%5.15 228
|%0 0
|%0 0
|%43.91 1.944
|
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.73|30.232
|%5.18 3.945
|%0 0
|%19.63 14.940
|%4.57 3.474
|%0 0
|%30.89 23.503
|
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.17|7.059
|%1.54 216
|%0 0
|%4.48 630
|%0 0
|%0 0
|%43.82 6.166
|
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.68|1.413
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%43.32 1.080
|
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.83 3.886
|
%48.16|4.584
|%0 0
|%5.20 495
|%0 0
|%0 0
|%5.81 553
|
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.33 1.842
|%2.27 216
|%0 0
|%0 0
|
%48.09|4.582
|%0 0
|%30.30 2.887
|
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.70|5.830
|%3.47 357
|%0 0
|%4.88 502
|%0 0
|%0 0
|%34.95 3.594
|
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%2.31 111
|%37.56 1.802
|%5.04 242
|%0 0
|%0 0
|%55.09 2.643
|
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.48|38.300
|%5.90 4.567
|%0 0
|%17.66 13.669
|%0 0
|%0 0
|%26.96 20.864
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABDULKADİR AYDIN
|10.671
|%56.06
|
|ABDULHATEM BASTEM
|7.328
|%38.50
|
|MUAMMER YILMAZ
|472
|%2.48
|
|AHMET AYDIN
|284
|%1.49
|
|MEHMET ŞAHİN
|140
|%0.74
|
|ÖNDER GENÇ
|116
|%0.61
|
|EYÜP YILDIRIM
|25
|%0.13
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABDULKADİR AYDIN
|8.534
|%44.40
|
|ABDULHATEM BASTEM
|7.213
|%37.52
|
|AYTEKİN HORASAN
|2.723
|%14.17
|
|TUNCER GÜL
|573
|%2.98
|
|AYDIN TEMELLİ
|77
|%0.40
|
|MEHMET ZEKİ TOPCU
|60
|%0.31
|
|EROL BOSTANCIOĞLU
|42
|%0.22
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABDULHATEM BASTEM
|1.928
|%26.24
|
|OĞUZHAN ATİLA
|1.882
|%25.61
|
|ABDULKADİR AYDIN
|1.600
|%21.77
|
|AHMET AYDIN
|1.067
|%14.52
|
|KAHRAMAN ŞİMŞEK
|571
|%7.77
|
|ORHAN KARATAŞGÜLER
|258
|%3.51
|
|ALPARSLAN ULUSOY
|26
|%0.35
|
|ERHAN BAHAR
|16
|%0.22