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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

OLUR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • OLUR Toplam Seçmen 5.830
  • Açılan Sandık 47
  • Kullanılan Oy 4.634
  • Geçerli Oy 4.437
  • Geçersiz Oy 197
  • Katılım Oranı %79.49
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

VEDAT ERGÜN milliyetci-hareket-partisi
VEDAT
ERGÜN
%49.09 2.178 Oy
SIDDIK DEMİRCAN buyuk-birlik-partisi
SIDDIK
DEMİRCAN
%42.17 1.871 Oy
MEVLÜT KAYA bagimsiz
MEVLÜT
KAYA
%3.16 140 Oy
ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL iyi-parti
ŞULE ÜLKÜ
ÖZGÜL
%2.57 114 Oy
FERUDUN KAPLAN cumhuriyet-halk-partisi
FERUDUN
KAPLAN
%1.28 57 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.88 39 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.86 38 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.830
  • Kullanılan Oy 4.636
Milliyetçi Hareket Partisi
%50.94 2.255 Oy
Büyük Birlik Partisi
%38.99 1.726 Oy
İyi Parti
%5.15 228 Oy
Saadet Partisi
%1.47 65 Oy
Zafer Partisi
%1.08 48 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.97 43 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.43 19 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.41 18 Oy
Vatan Partisi
%0.32 14 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.29|5.618
ŞENOL POLAT 		%2.31 286 %0 0 %2.01 249 %0 0 %0 0 %50.40 6.251
AZİZİYE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.78 12.207 %2.27 715 %0 0 %6.66 2.095 %0 0 %0 0 %52.30 16.462
ÇAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.13 3.746
%48.59|4.125
ARİF HİKMET KILIÇ 		%0 0 %0.87 74 %2.09 177 %0 0 %4.32 367
HINIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.76|5.290
SERDAL ŞAN 		%7.32 811 %0 0 %0.93 103 %33.46 3.706 %0 0 %10.54 1.167
HORASAN İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.27 5.532 %0.82 145 %0 0
%32.13|5.684
HAYRETTİN ÖZDEMİR 		%2.43 430 %0 0 %33.35 5.900
İSPİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.79 170
%41.38|3.925
AHMET COŞKUN 		%2.50 237 %0 0 %0 0 %54.33 5.154
KARAÇOBAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.50 2.944 %16.61 1.603 %0 0 %0.70 68
%49.48|4.776
KAZİM ERHAN 		%0 0 %2.70 261
KARAYAZI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.10 3.900 %3.08 333 %0 0 %0 0
%54.57|5.896
BAHAR GÖKSU 		%3.86 417 %2.39 258
KÖPRÜKÖY Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.97 2.730 %0.81 58 %0 0 %1.27 91 %1.57 113 %0 0 %58.38 4.197
NARMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.99|2.989
AYDEMİR ADEM KINALI 		%0.52 36 %0 0 %22.91 1.593 %0 0 %0 0 %33.57 2.334
OLTU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.44|5.694
ADEM ÇELEBİ 		%2.58 440 %0 0 %5.71 972 %0 0 %0 0 %58.26 9.920
OLUR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.28 57
%49.09|2.178
VEDAT ERGÜN 		%2.57 114 %0 0 %3.16 140 %43.90 1.948
PALANDÖKEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.66|31.105
MUHAMMET SUNAR 		%4.83 3.691 %0 0 %20.24 15.482 %4.49 3.437 %0 0 %29.78 22.778
PASİNLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.55|7.172
ÜNSAL SERTOĞLU 		%1.37 194 %0 0 %0 0 %0 0 %0.26 37 %47.83 6.786
PAZARYOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.42|1.283
İBRAHİM ŞAHİN 		%0.88 22 %0 0 %1.84 46 %0 0 %0 0 %45.85 1.144
ŞENKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.71 4.097
%49.98|4.794
GÖRBİL ÖZCAN 		%0 0 %3.10 297 %0 0 %0 0 %4.21 404
TEKMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.44 1.765 %1.85 177 %0 0 %0 0
%47.51|4.548
ABDURRAHMAN SEVER 		%0 0 %32.21 3.083
TORTUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.90|5.386
MUAMMER YİĞİDER 		%1.65 171 %0 0 %2.86 297 %0 0 %8.62 895 %34.97 3.629
UZUNDERE Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %1.03 50 %38.92 1.887 %3.88 188 %0 0 %0 0 %56.17 2.723
YAKUTİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.83|41.854
MAHMUT UÇAR 		%5.53 4.301 %0 0 %16.32 12.688 %1.54 1.201 %0 0 %22.77 17.708
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AŞKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.24|5.301
 %3.34 409 %0 0 %3.77 462 %0 0 %7.21 884 %42.44 5.203
AZİZİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.99|12.830
 %0 0 %0 0 %9.43 2.953 %0 0 %0 0 %49.58 15.520
ÇAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.37|3.518
 %38.44 3.192 %0 0 %0 0 %3.60 299 %5.07 421 %10.51 873
HINIS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.97|4.919
 %8.53 933 %0 0 %1.32 144 %32.52 3.557 %0 0 %12.67 1.386
HORASAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.30|6.003
 %1.84 322 %0 0 %28.48 4.984 %4.34 760 %0 0 %31.04 5.432
İSPİR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.06 192
%36.92|3.444
 %3.88 362 %0 0 %10.93 1.020 %46.21 4.311
KARAÇOBAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.77 2.753 %15.79 1.511 %0 0 %0.89 85
%51.58|4.936
 %0 0 %2.97 284
KARAYAZI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.10 3.767 %4.14 444 %0 0 %0 0
%57.50|6.170
 %0 0 %3.26 350
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.33 2.742 %0.92 66 %0 0 %2.19 157 %2.29 164 %0 0 %56.26 4.025
NARMAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.72|3.064
 %0 0 %0 0 %23.06 1.580 %0 0 %0 0 %32.22 2.208
OLTU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.67|6.316
 %4.47 749 %0 0 %5.99 1.005 %0 0 %2.72 456 %49.15 8.241
OLUR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%50.94|2.255
 %5.15 228 %0 0 %0 0 %43.91 1.944
PALANDÖKEN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.73|30.232
 %5.18 3.945 %0 0 %19.63 14.940 %4.57 3.474 %0 0 %30.89 23.503
PASİNLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.17|7.059
 %1.54 216 %0 0 %4.48 630 %0 0 %0 0 %43.82 6.166
PAZARYOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.68|1.413
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %43.32 1.080
ŞENKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.83 3.886
%48.16|4.584
 %0 0 %5.20 495 %0 0 %0 0 %5.81 553
TEKMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.33 1.842 %2.27 216 %0 0 %0 0
%48.09|4.582
 %0 0 %30.30 2.887
TORTUM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.70|5.830
 %3.47 357 %0 0 %4.88 502 %0 0 %0 0 %34.95 3.594
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %2.31 111 %37.56 1.802 %5.04 242 %0 0 %0 0 %55.09 2.643
YAKUTİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.48|38.300
 %5.90 4.567 %0 0 %17.66 13.669 %0 0 %0 0 %26.96 20.864
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		TAHSİN OKTAY 1.683 %39.61
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL 205 %4.82
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABDULKADİR KAHRAMAN 159 %3.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		FERUDUN KAPLAN 75 %1.77
Saadet Partisi
SAADET 		TURGUT TOKGÖZ 54 %1.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RÜSTEM POLAT 1.649 %35.72
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 1.465 %31.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ASİM BULUT 1.115 %24.16
Saadet Partisi
SAADET 		MAKSUT KAYA 154 %3.34
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NURHAYAT ÜST 103 %2.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SONGÜL KARACA 96 %2.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MÜKERREM AKÇAY 34 %0.74
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.559 %64.22
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.128 %28.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		131 %3.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		82 %2.06
Saadet Partisi
SAADET 		74 %1.86
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.832 %40.40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.265 %27.89
Bağımsız
BĞMSZ 		947 %20.88
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		187 %4.12
Saadet Partisi
SAADET 		179 %3.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		82 %1.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		30 %0.66
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		13 %0.29
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		593 %49.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		576 %48.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		23 %1.93
Kaynak: Anadolu Ajansı