İSPİR SEÇİM SONUÇLARI

|
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%45.29|5.618
ŞENOL POLAT
|
%2.31
286
|
%0
0
|
%2.01
249
|
%0
0
|
%0
0
|
%50.40
6.251
|
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%38.78
12.207
|
%2.27
715
|
%0
0
|
%6.66
2.095
|
%0
0
|
%0
0
|
%52.30
16.462
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.13
3.746
|
%48.59|4.125
ARİF HİKMET KILIÇ
|
%0
0
|
%0.87
74
|
%2.09
177
|
%0
0
|
%4.32
367
|
HINIS
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%47.76|5.290
SERDAL ŞAN
|
%7.32
811
|
%0
0
|
%0.93
103
|
%33.46
3.706
|
%0
0
|
%10.54
1.167
|
HORASAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%31.27
5.532
|
%0.82
145
|
%0
0
|
%32.13|5.684
HAYRETTİN ÖZDEMİR
|
%2.43
430
|
%0
0
|
%33.35
5.900
|
İSPİR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%1.79
170
|
%41.38|3.925
AHMET COŞKUN
|
%2.50
237
|
%0
0
|
%0
0
|
%54.33
5.154
|
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%30.50
2.944
|
%16.61
1.603
|
%0
0
|
%0.70
68
|
%49.48|4.776
KAZİM ERHAN
|
%0
0
|
%2.70
261
|
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.10
3.900
|
%3.08
333
|
%0
0
|
%0
0
|
%54.57|5.896
BAHAR GÖKSU
|
%3.86
417
|
%2.39
258
|
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%37.97
2.730
|
%0.81
58
|
%0
0
|
%1.27
91
|
%1.57
113
|
%0
0
|
%58.38
4.197
|
NARMAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%42.99|2.989
AYDEMİR ADEM KINALI
|
%0.52
36
|
%0
0
|
%22.91
1.593
|
%0
0
|
%0
0
|
%33.57
2.334
|
OLTU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.44|5.694
ADEM ÇELEBİ
|
%2.58
440
|
%0
0
|
%5.71
972
|
%0
0
|
%0
0
|
%58.26
9.920
|
OLUR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%1.28
57
|
%49.09|2.178
VEDAT ERGÜN
|
%2.57
114
|
%0
0
|
%3.16
140
|
%43.90
1.948
|
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.66|31.105
MUHAMMET SUNAR
|
%4.83
3.691
|
%0
0
|
%20.24
15.482
|
%4.49
3.437
|
%0
0
|
%29.78
22.778
|
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%50.55|7.172
ÜNSAL SERTOĞLU
|
%1.37
194
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.26
37
|
%47.83
6.786
|
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%51.42|1.283
İBRAHİM ŞAHİN
|
%0.88
22
|
%0
0
|
%1.84
46
|
%0
0
|
%0
0
|
%45.85
1.144
|
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%42.71
4.097
|
%49.98|4.794
GÖRBİL ÖZCAN
|
%0
0
|
%3.10
297
|
%0
0
|
%0
0
|
%4.21
404
|
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%18.44
1.765
|
%1.85
177
|
%0
0
|
%0
0
|
%47.51|4.548
ABDURRAHMAN SEVER
|
%0
0
|
%32.21
3.083
|
TORTUM
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%51.90|5.386
MUAMMER YİĞİDER
|
%1.65
171
|
%0
0
|
%2.86
297
|
%0
0
|
%8.62
895
|
%34.97
3.629
|
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%1.03
50
|
%38.92
1.887
|
%3.88
188
|
%0
0
|
%0
0
|
%56.17
2.723
|
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%53.83|41.854
MAHMUT UÇAR
|
%5.53
4.301
|
%0
0
|
%16.32
12.688
|
%1.54
1.201
|
%0
0
|
%22.77
17.708