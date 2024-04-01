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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%41.95 13
İL GENEL MECLİSİ
%35.89
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ KAHRAMAN 516 %42.79 Detay
ATABEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR PEHLİVAN 1150 %36.67 Detay
EĞİRDİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZER 3205 %32.05 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SEZGİN 1157 %34.66 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KAYA 792 %33.76 Detay
KEÇİBORLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF MURAT PARLAK 2206 %50.09 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN 54433 %41.95 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÖÇER 1789 %29.96 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR HEYBELİ 1280 %42.64 Detay
SÜTÇÜLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YURDABAK 781 %53.46 Detay
ULUBORLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET OĞUZ BAKIR 1235 %41.32 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜRMELİ YAĞCI 3847 %31.11 Detay
YENİŞARBADEMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZATA 877 %56.91 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
HASAN ARIKAN 676 %29.35 Detay
ÇARIKSARAYLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %11.11
ÖZCAN TURHAN 121 %54.02 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
METİN AKBULUT 91 %38.08 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN KUTSAL 508 %37.19 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KELEK 313 %30.01 Detay
KULEÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ ERDOĞAN 1021 %51.41 Detay
SARIİDRİS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ÖZDEMİR 582 %40.53 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA ÖZTÜRK 751 %30.14 Detay
SENİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMÜR YORULMAZ 755 %37.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı