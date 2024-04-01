|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ KAHRAMAN
|516
|%42.79
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR PEHLİVAN
|1150
|%36.67
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZER
|3205
|%32.05
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SEZGİN
|1157
|%34.66
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KAYA
|792
|%33.76
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF MURAT PARLAK
|2206
|%50.09
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|54433
|%41.95
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÖÇER
|1789
|%29.96
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|
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR HEYBELİ
|1280
|%42.64
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YURDABAK
|781
|%53.46
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OĞUZ BAKIR
|1235
|%41.32
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜRMELİ YAĞCI
|3847
|%31.11
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZATA
|877
|%56.91
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|HASAN ARIKAN
|676
|%29.35
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ÖZCAN TURHAN
|121
|%54.02
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|METİN AKBULUT
|91
|%38.08
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN KUTSAL
|508
|%37.19
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KELEK
|313
|%30.01
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ ERDOĞAN
|1021
|%51.41
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ÖZDEMİR
|582
|%40.53
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SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA ÖZTÜRK
|751
|%30.14
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMÜR YORULMAZ
|755
|%37.19
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