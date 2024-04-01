KEÇİBORLU SEÇİM SONUÇLARI

|
AKSU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%42.79|516
VELİ KAHRAMAN
|
%42.70
515
|
%11.36
137
|
%2.32
28
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.83
10
|
ATABEY
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.67|1.150
SERDAR PEHLİVAN
|
%14.19
445
|
%36.19
1.135
|
%2.87
90
|
%0
0
|
%0.16
5
|
%9.92
311
|
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%32.05|3.205
MUSTAFA ÖZER
|
%14.52
1.452
|
%25.54
2.554
|
%0
0
|
%0.37
37
|
%0
0
|
%27.52
2.752
|
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%34.66
1.157
|
%0
0
|
%4.97
166
|
%56.98|1.902
MUSTAFA ÖZMEN
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.39
113
|
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.76
792
|
%45.74|1.073
OSMAN KESMEN
|
%16.24
381
|
%3.20
75
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.07
25
|
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%50.09|2.206
YUSUF MURAT PARLAK
|
%26.09
1.149
|
%8.27
364
|
%14.01
617
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.54
68
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.95|54.433
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|
%21.11
27.386
|
%10.11
13.118
|
%17.68
22.944
|
%0.45
581
|
%0.18
229
|
%8.52
11.053
|
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%29.96|1.789
ALİ GÖÇER
|
%18.44
1.101
|
%19.29
1.152
|
%22.16
1.323
|
%0
0
|
%0
0
|
%10.15
606
|
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%42.64
1.280
|
%0
0
|
%44.67|1.341
HÜSEYİN BAYKAL
|
%11.63
349
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.07
32
|
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%53.46|781
İSMAİL YURDABAK
|
%4.59
67
|
%40.86
597
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.10
16
|
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.32|1.235
AHMET OĞUZ BAKIR
|
%16.49
493
|
%8.20
245
|
%32.02
957
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.97
59
|
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%31.11
3.847
|
%3.62
447
|
%15.79
1.953
|
%35.78|4.424
MUSTAFA KODAL
|
%0
0
|
%9.03
1.117
|
%4.67
577
|
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%56.91|877
MEHMET ÖZATA
|
%41.08
633
|
%1.23
19
|
%0.45
7
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.32
5