60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SÜTÇÜLER SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SÜTÇÜLER Toplam Seçmen 1.914
  • Açılan Sandık 9
  • Kullanılan Oy 1.516
  • Geçerli Oy 1.461
  • Geçersiz Oy 55
  • Katılım Oranı %79.21
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İSMAİL YURDABAK adalet-ve-kalkinma-partisi
İSMAİL
YURDABAK
%53.46 781 Oy
KASIM KUTLU milliyetci-hareket-partisi
KASIM
KUTLU
%40.86 597 Oy
ZEYNEP KESİKTAŞ cumhuriyet-halk-partisi
ZEYNEP
KESİKTAŞ
%4.59 67 Oy
OSMAN POYRAZ saadet-partisi
OSMAN
POYRAZ
%0.41 6 Oy
MUHTEREM ARSLAN zafer-partisi
MUHTEREM
ARSLAN
%0.34 5 Oy
PARTİLER
Hür Dava Partisi
%0.27 4 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.07 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre