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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

HÜYÜKLÜ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • HÜYÜKLÜ Toplam Seçmen 1.552
  • Açılan Sandık 7
  • Kullanılan Oy 1.147
  • Geçerli Oy 1.043
  • Geçersiz Oy 104
  • Katılım Oranı %73.90
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KADİR MİNNET milliyetci-hareket-partisi
KADİR
MİNNET
%37.20 388 Oy
ALİ DURAK cumhuriyet-halk-partisi
ALİ
DURAK
%31.83 332 Oy
AHMET KELEK adalet-ve-kalkinma-partisi
AHMET
KELEK
%30.01 313 Oy
NİZAMİ ÇALKAR yeniden-refah-partisi
NİZAMİ
ÇALKAR
%0.38 4 Oy
LEVENT YAĞCI iyi-parti
LEVENT
YAĞCI
%0.29 3 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.29 3 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 1.552
  • Kullanılan Oy 1.147
Milliyetçi Hareket Partisi
%36.26 380 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%31.39 329 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%30.15 316 Oy
İyi Parti
%1.72 18 Oy
Saadet Partisi
%0.48 5 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.79|516