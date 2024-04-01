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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%9.11
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK 39375 %30.39 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERAT AKTAN 2476 %31.36 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT EKMEKCİ 27331 %23.78 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN PEKER 23892 %16.86 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı