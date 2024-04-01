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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

AYDINCIK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • AYDINCIK Toplam Seçmen 9.064
  • Açılan Sandık 32
  • Kullanılan Oy 8.269
  • Geçerli Oy 7.896
  • Geçersiz Oy 373
  • Katılım Oranı %91.23
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ÖZKAN KILIÇARPA cumhuriyet-halk-partisi
ÖZKAN
KILIÇARPA
%62.66 4.948 Oy
FERAT AKTAN adalet-ve-kalkinma-partisi
FERAT
AKTAN
%31.36 2.476 Oy
İRFAN ŞAHİN iyi-parti
İRFAN
ŞAHİN
%4.03 318 Oy
EYÜP ÖZERK yeniden-refah-partisi
EYÜP
ÖZERK
%0.39 31 Oy
MEHMET FATİH ERCAN saadet-partisi
MEHMET FATİH
ERCAN
%0.30 24 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.29 23 Oy
BAĞIMSIZ
%0.29 23 Oy
Zafer Partisi
%0.19 15 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.14 11 Oy
Hür Dava Partisi
%0.13 10 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 9.064
  • Kullanılan Oy 8.270
Cumhuriyet Halk Partisi
%59.41 4.676 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.32 2.623 Oy
İyi Parti
%4.98 392 Oy
Zafer Partisi
%0.58 46 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.53 42 Oy
Saadet Partisi
%0.36 28 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.19 15 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.19 15 Oy
Hür Dava Partisi
%0.13 10 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.39 39.375 %23.50 30.444 %0 0 %1.53 1.980
%36.92|47.843
HOŞYAR SARIYILDIZ 		%0.49 640 %7.17 9.288
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.73|25.064
DURMUŞ DENİZ 		%37.18 16.140 %2.01 873 %0 0 %0 0 %3.08 1.337
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.36 2.476
%62.66|4.948
ÖZKAN KILIÇARPA 		%0 0 %4.03 318 %0 0 %0.29 23 %1.66 131
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.76 4.906
%37.59|6.642
MUSTAFA ÇETİNKAYA 		%31.81 5.622 %0 0 %0.84 149 %1.99 352
ÇAMLIYAYLA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %5.79 368 %44.21 2.812
%47.52|3.023
MEHMET FATİH SOFU 		%0 0 %0 0 %2.48 158
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.51 34.283
%42.55|38.893
MUSTAFA KARA 		%16.34 14.932 %0 0 %0.06 57 %3.54 3.237
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.94 5.380
%35.15|6.316
FATİH ÖNGE 		%30.47 5.474 %0 0 %0 0 %4.44 798
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.78 27.331
%63.30|72.742
AHMET SERKAN TUNCER 		%0 0 %1.12 1.289 %0 0 %6.17 7.091 %5.63 6.470
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %12.19 4.989 %34.05 13.940
%48.54|19.872
MURAT ORHAN 		%0 0 %0 0 %5.22 2.135
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.61|45.274
MUSTAFA TURGUT 		%38.04 30.424 %1.41 1.127 %0 0 %0.22 172 %3.72 2.978
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.16|88.415
ALİ BOLTAÇ 		%35.61 68.217 %6.00 11.494 %0 0 %0.09 177 %12.13 23.239
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.05|76.476
ABDURRAHMAN YILDIZ 		%39.65 64.451 %5.66 9.193 %0 0 %0.08 130 %7.56 12.290
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.86 23.892
%62.26|88.227
ABDULLAH ÖZYİĞİT 		%0 0 %1.92 2.721 %0 0 %10.96 15.530 %8.00 11.333
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.09 36.402 %28.14 36.467 %0 0 %1.65 2.136
%33.64|43.598
 %0 0 %8.48 10.991
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.52|23.102
 %37.20 16.061 %3.07 1.327 %0 0 %2.53 1.094 %3.67 1.585
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.32 2.623
%59.41|4.676
 %0 0 %4.98 392 %0 0 %0 0 %2.29 180
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.82 5.211
%39.04|6.821
 %27.70 4.839 %0 0 %0.31 55 %3.12 546
ÇAMLIYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.83 621
%45.26|2.860
 %41.75 2.638 %0 0 %0 0 %3.17 200
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.98 33.734
%42.33|38.618
 %14.50 13.232 %0 0 %0 0 %6.18 5.641
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.14 5.713
%36.82|6.545
 %25.44 4.523 %0 0 %0 0 %5.60 996
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.98 28.658
%64.14|73.581
 %0 0 %1.99 2.286 %0 0 %0 0 %8.89 10.195
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.73 8.026 %35.56 14.465
%36.94|15.029
 %0 0 %0.19 78 %7.58 3.085
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.18|43.968
 %37.42 29.813 %2.19 1.745 %0 0 %0 0 %5.21 4.154
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.53|86.857
 %35.48 67.677 %6.36 12.124 %0 0 %0 0 %12.63 24.092
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.56|77.092
 %37.05 60.052 %5.09 8.253 %0 0 %0.38 610 %9.92 16.085
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.15 27.089
%67.35|95.255
 %0 0 %2.52 3.558 %0 0 %0 0 %10.98 15.522
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		FERAT AKTAN 3.358 %43.75
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ABDULLAH SERVİLİ 2.704 %35.23
İyi Parti
İYİ PARTİ 		İRFAN ŞAHİN 1.538 %20.04
Demokratik Sol Parti
DSP 		EKREM OĞUL 28 %0.36
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SÜLEYMAN SÜNBÜL 25 %0.33
Saadet Partisi
SAADET 		BİLAL UĞUZ 22 %0.29
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		FERAT AKTAN 3.135 %41.88
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		NAZIM ÇABUK 2.490 %33.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		FERAT CİN 1.767 %23.60
Saadet Partisi
SAADET 		ABDULLAH AKMAZ 43 %0.57
Demokrat Parti
DP 		ALİ TEKİN 31 %0.41
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YASİN AKDAĞ 20 %0.27
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		FERAT AKTAN 2.679 %50.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		AHMET BAHAR 1.448 %27.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET ARSLAN ÇELEBİ 1.174 %22.02
Saadet Partisi
SAADET 		HİDAYET BERBER 11 %0.21
Demokratik Sol Parti
DSP 		KEMAL SARI 10 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SÜLEYMAN SÜNBÜL 10 %0.19
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.413 %44.45
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.669 %34.76
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.526 %19.87
Saadet Partisi
SAADET 		36 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		19 %0.25
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		16 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.916 %38.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.544 %33.90
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.951 %26.00
Saadet Partisi
SAADET 		41 %0.55
Demokrat Parti
DP 		24 %0.32
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %0.19
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		9 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		6 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.513 %47.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.461 %27.86
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.237 %23.58
Demokratik Sol Parti
DSP 		13 %0.25
Saadet Partisi
SAADET 		13 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8 %0.15
Kaynak: Anadolu Ajansı