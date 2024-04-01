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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ANAMUR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ANAMUR Toplam Seçmen 52.585
  • Açılan Sandık 187
  • Kullanılan Oy 45.797
  • Geçerli Oy 43.414
  • Geçersiz Oy 2.383
  • Katılım Oranı %87.09
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

DURMUŞ DENİZ cumhuriyet-halk-partisi
DURMUŞ
DENİZ
%57.73 25.064 Oy
HİDAYET KILINÇ milliyetci-hareket-partisi
HİDAYET
KILINÇ
%37.18 16.140 Oy
ALİ RIZA ÖZDENİZ iyi-parti
ALİ RIZA
ÖZDENİZ
%2.01 873 Oy
MUSTAFA KEMAL ASLAN buyuk-birlik-partisi
MUSTAFA KEMAL
ASLAN
%0.86 372 Oy
ÇAĞLAR KÖKSEL zafer-partisi
ÇAĞLAR
KÖKSEL
%0.43 187 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.33 145 Oy
Saadet Partisi
%0.28 122 Oy
Demokrat Parti
%0.27 119 Oy
Millet Partisi
%0.23 98 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.22 96 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 52.585
  • Kullanılan Oy 45.791
Cumhuriyet Halk Partisi
%53.52 23.102 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%37.20 16.061 Oy
İyi Parti
%3.07 1.327 Oy
BAĞIMSIZ
%2.53 1.094 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.01 438 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.41 177 Oy
Saadet Partisi
%0.39 168 Oy
Demokrat Parti
%0.36 154 Oy
Memleket Partisi
%0.34 146 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.39 39.375 %23.50 30.444 %0 0 %1.53 1.980
%36.92|47.843
HOŞYAR SARIYILDIZ 		%0.49 640 %7.17 9.288
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.73|25.064
DURMUŞ DENİZ 		%37.18 16.140 %2.01 873 %0 0 %0 0 %3.08 1.337
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.36 2.476
%62.66|4.948
ÖZKAN KILIÇARPA 		%0 0 %4.03 318 %0 0 %0.29 23 %1.66 131
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.76 4.906
%37.59|6.642
MUSTAFA ÇETİNKAYA 		%31.81 5.622 %0 0 %0.84 149 %1.99 352
ÇAMLIYAYLA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %5.79 368 %44.21 2.812
%47.52|3.023
MEHMET FATİH SOFU 		%0 0 %0 0 %2.48 158
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.51 34.283
%42.55|38.893
MUSTAFA KARA 		%16.34 14.932 %0 0 %0.06 57 %3.54 3.237
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.94 5.380
%35.15|6.316
FATİH ÖNGE 		%30.47 5.474 %0 0 %0 0 %4.44 798
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.78 27.331
%63.30|72.742
AHMET SERKAN TUNCER 		%0 0 %1.12 1.289 %0 0 %6.17 7.091 %5.63 6.470
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %12.19 4.989 %34.05 13.940
%48.54|19.872
MURAT ORHAN 		%0 0 %0 0 %5.22 2.135
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.61|45.274
MUSTAFA TURGUT 		%38.04 30.424 %1.41 1.127 %0 0 %0.22 172 %3.72 2.978
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.16|88.415
ALİ BOLTAÇ 		%35.61 68.217 %6.00 11.494 %0 0 %0.09 177 %12.13 23.239
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.05|76.476
ABDURRAHMAN YILDIZ 		%39.65 64.451 %5.66 9.193 %0 0 %0.08 130 %7.56 12.290
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.86 23.892
%62.26|88.227
ABDULLAH ÖZYİĞİT 		%0 0 %1.92 2.721 %0 0 %10.96 15.530 %8.00 11.333
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.09 36.402 %28.14 36.467 %0 0 %1.65 2.136
%33.64|43.598
 %0 0 %8.48 10.991
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.52|23.102
 %37.20 16.061 %3.07 1.327 %0 0 %2.53 1.094 %3.67 1.585
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.32 2.623
%59.41|4.676
 %0 0 %4.98 392 %0 0 %0 0 %2.29 180
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.82 5.211
%39.04|6.821
 %27.70 4.839 %0 0 %0.31 55 %3.12 546
ÇAMLIYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.83 621
%45.26|2.860
 %41.75 2.638 %0 0 %0 0 %3.17 200
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.98 33.734
%42.33|38.618
 %14.50 13.232 %0 0 %0 0 %6.18 5.641
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.14 5.713
%36.82|6.545
 %25.44 4.523 %0 0 %0 0 %5.60 996
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.98 28.658
%64.14|73.581
 %0 0 %1.99 2.286 %0 0 %0 0 %8.89 10.195
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.73 8.026 %35.56 14.465
%36.94|15.029
 %0 0 %0.19 78 %7.58 3.085
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.18|43.968
 %37.42 29.813 %2.19 1.745 %0 0 %0 0 %5.21 4.154
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.53|86.857
 %35.48 67.677 %6.36 12.124 %0 0 %0 0 %12.63 24.092
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.56|77.092
 %37.05 60.052 %5.09 8.253 %0 0 %0.38 610 %9.92 16.085
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.15 27.089
%67.35|95.255
 %0 0 %2.52 3.558 %0 0 %0 0 %10.98 15.522
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HİDAYET KILINÇ 19.545 %44.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		DURMUŞ DENİZ 15.697 %35.93
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MEHMET TÜRE 7.542 %17.27
Demokrat Parti
DP 		ALPAY KARAMAN 654 %1.50
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ BAL 142 %0.33
Demokratik Sol Parti
DSP 		HÜSNÜ OKAN ÖZLÜ 61 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RAFET SOYLU 42 %0.10
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET TÜRE 16.049 %38.35
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ATİLLA OLÇUM 12.677 %30.29
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMET SUPHİ ALP 12.434 %29.71
Saadet Partisi
SAADET 		MENDERES BORA 207 %0.49
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MESUT BAL 176 %0.42
Demokrat Parti
DP 		AZİME ÖZDEMİR 168 %0.40
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NECAT KARAER 58 %0.14
Doğru Yol Partisi
DYP 		FAHRİ ŞEN 40 %0.10
Millet Partisi
Millet 		SADIK EMEN 38 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.397 %44.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		15.481 %35.70
İyi Parti
İYİ PARTİ 		7.134 %16.45
Demokrat Parti
DP 		990 %2.28
Saadet Partisi
SAADET 		184 %0.42
Büyük Birlik Partisi
BBP 		100 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		47 %0.11
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		33 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.418 %37.09
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.085 %29.07
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		11.793 %28.37
Bağımsız
BĞMSZ 		827 %1.99
Büyük Birlik Partisi
BBP 		482 %1.16
Saadet Partisi
SAADET 		337 %0.81
Demokrat Parti
DP 		213 %0.51
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		175 %0.42
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		122 %0.29
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		55 %0.13
Millet Partisi
Millet 		45 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		15 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.734 %37.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.415 %36.08
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.844 %18.71
Demokratik Sol Parti
DSP 		813 %3.96
Demokrat Parti
DP 		460 %2.24
Saadet Partisi
SAADET 		195 %0.95
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		89 %0.43
Kaynak: Anadolu Ajansı