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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÇAMLIYAYLA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÇAMLIYAYLA Toplam Seçmen 7.536
  • Açılan Sandık 29
  • Kullanılan Oy 6.778
  • Geçerli Oy 6.361
  • Geçersiz Oy 417
  • Katılım Oranı %89.94
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET FATİH SOFU iyi-parti
MEHMET FATİH
SOFU
%47.52 3.023 Oy
ALİ RIZA GENÇ milliyetci-hareket-partisi
ALİ RIZA
GENÇ
%44.21 2.812 Oy
GÜLAY ŞİMŞEK cumhuriyet-halk-partisi
GÜLAY
ŞİMŞEK
%5.79 368 Oy
LATİF AKPINAR hur-dava-partisi
LATİF
AKPINAR
%0.50 32 Oy
BÜLENT ŞAHİN yeniden-refah-partisi
BÜLENT
ŞAHİN
%0.41 26 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.38 24 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.36 23 Oy
Saadet Partisi
%0.19 12 Oy
Millet Partisi
%0.17 11 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.16 10 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 7.536
  • Kullanılan Oy 6.780
Milliyetçi Hareket Partisi
%45.26 2.860 Oy
İyi Parti
%41.75 2.638 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.83 621 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.74 47 Oy
Hür Dava Partisi
%0.68 43 Oy
Zafer Partisi
%0.54 34 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.32 20 Oy
Saadet Partisi
%0.28 18 Oy
Sol Parti
%0.17 11 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.39 39.375 %23.50 30.444 %0 0 %1.53 1.980
%36.92|47.843
HOŞYAR SARIYILDIZ 		%0.49 640 %7.17 9.288
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.73|25.064
DURMUŞ DENİZ 		%37.18 16.140 %2.01 873 %0 0 %0 0 %3.08 1.337
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.36 2.476
%62.66|4.948
ÖZKAN KILIÇARPA 		%0 0 %4.03 318 %0 0 %0.29 23 %1.66 131
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.76 4.906
%37.59|6.642
MUSTAFA ÇETİNKAYA 		%31.81 5.622 %0 0 %0.84 149 %1.99 352
ÇAMLIYAYLA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %5.79 368 %44.21 2.812
%47.52|3.023
MEHMET FATİH SOFU 		%0 0 %0 0 %2.48 158
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.51 34.283
%42.55|38.893
MUSTAFA KARA 		%16.34 14.932 %0 0 %0.06 57 %3.54 3.237
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.94 5.380
%35.15|6.316
FATİH ÖNGE 		%30.47 5.474 %0 0 %0 0 %4.44 798
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.78 27.331
%63.30|72.742
AHMET SERKAN TUNCER 		%0 0 %1.12 1.289 %0 0 %6.17 7.091 %5.63 6.470
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %12.19 4.989 %34.05 13.940
%48.54|19.872
MURAT ORHAN 		%0 0 %0 0 %5.22 2.135
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.61|45.274
MUSTAFA TURGUT 		%38.04 30.424 %1.41 1.127 %0 0 %0.22 172 %3.72 2.978
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.16|88.415
ALİ BOLTAÇ 		%35.61 68.217 %6.00 11.494 %0 0 %0.09 177 %12.13 23.239
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.05|76.476
ABDURRAHMAN YILDIZ 		%39.65 64.451 %5.66 9.193 %0 0 %0.08 130 %7.56 12.290
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.86 23.892
%62.26|88.227
ABDULLAH ÖZYİĞİT 		%0 0 %1.92 2.721 %0 0 %10.96 15.530 %8.00 11.333
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKDENİZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.09 36.402 %28.14 36.467 %0 0 %1.65 2.136
%33.64|43.598
 %0 0 %8.48 10.991
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.52|23.102
 %37.20 16.061 %3.07 1.327 %0 0 %2.53 1.094 %3.67 1.585
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.32 2.623
%59.41|4.676
 %0 0 %4.98 392 %0 0 %0 0 %2.29 180
BOZYAZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.82 5.211
%39.04|6.821
 %27.70 4.839 %0 0 %0.31 55 %3.12 546
ÇAMLIYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %9.83 621
%45.26|2.860
 %41.75 2.638 %0 0 %0 0 %3.17 200
ERDEMLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.98 33.734
%42.33|38.618
 %14.50 13.232 %0 0 %0 0 %6.18 5.641
GÜLNAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %32.14 5.713
%36.82|6.545
 %25.44 4.523 %0 0 %0 0 %5.60 996
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.98 28.658
%64.14|73.581
 %0 0 %1.99 2.286 %0 0 %0 0 %8.89 10.195
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.73 8.026 %35.56 14.465
%36.94|15.029
 %0 0 %0.19 78 %7.58 3.085
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.18|43.968
 %37.42 29.813 %2.19 1.745 %0 0 %0 0 %5.21 4.154
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.53|86.857
 %35.48 67.677 %6.36 12.124 %0 0 %0 0 %12.63 24.092
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.56|77.092
 %37.05 60.052 %5.09 8.253 %0 0 %0.38 610 %9.92 16.085
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.15 27.089
%67.35|95.255
 %0 0 %2.52 3.558 %0 0 %0 0 %10.98 15.522
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSMAİL TEPEBAĞLI 3.316 %52.39
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MEHMET FATİH SOFU 2.098 %33.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		İSLAM SARI 644 %10.18
Demokrat Parti
DP 		DURMUŞ İŞİAÇIK 200 %3.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		ALP ERDEM 25 %0.40
Vatan Partisi
VATAN 		İLKNUR KALAN 18 %0.28
Saadet Partisi
SAADET 		İZVAN NERGİZ 16 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ERDAL AKSAY 12 %0.19
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		İSMAİL TEPEBAĞLI 2.505 %40.26
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSLAM SARI 2.486 %39.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		SELAHATTİN AKKUYU 1.046 %16.81
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ZAFER KURAN 53 %0.85
Saadet Partisi
SAADET 		DURAN ÇELİK 49 %0.79
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 45 %0.72
Demokrat Parti
DP 		MENDERES AKDİL 20 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BAYRAM ERGİN 16 %0.26
Doğru Yol Partisi
DYP 		MEHMET KAMAÇ 2 %0.03
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.290 %51.97
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.739 %27.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		781 %12.34
Demokrat Parti
DP 		400 %6.32
Büyük Birlik Partisi
BBP 		79 %1.25
Saadet Partisi
SAADET 		15 %0.24
Vatan Partisi
VATAN 		12 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		6 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.561 %41.19
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.385 %38.36
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.093 %17.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		66 %1.06
Saadet Partisi
SAADET 		50 %0.80
Demokrat Parti
DP 		17 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		17 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		15 %0.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		7 %0.11
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		4 %0.06
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		2 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		988 %47.80
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		930 %44.99
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		134 %6.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		15 %0.73
Kaynak: Anadolu Ajansı