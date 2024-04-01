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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ARDANUÇ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ARDANUÇ Toplam Seçmen 4.117
  • Açılan Sandık 15
  • Kullanılan Oy 3.497
  • Geçerli Oy 3.308
  • Geçersiz Oy 189
  • Katılım Oranı %84.94
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

EMRAH YILMAZ adalet-ve-kalkinma-partisi
EMRAH
YILMAZ
%57.98 1.918 Oy
ERGÜL İSTANBULLU cumhuriyet-halk-partisi
ERGÜL
İSTANBULLU
%39.24 1.298 Oy
SEVGİ KAYA yeniden-refah-partisi
SEVGİ
KAYA
%1.09 36 Oy
ADİL GÜRBÜZ memleket-partisi
ADİL
GÜRBÜZ
%0.82 27 Oy
YAKUP MISIR bagimsiz-turkiye-partisi
YAKUP
MISIR
%0.39 13 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.36 12 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.12 4 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 4.117
  • Kullanılan Oy 3.496
Adalet ve Kalkınma Partisi
%52.36 1.740 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%42.13 1.400 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.44 81 Oy
Memleket Partisi
%1.35 45 Oy
Saadet Partisi
%0.63 21 Oy
Zafer Partisi
%0.60 20 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.27 9 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.21 7 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.98|1.918
EMRAH YILMAZ 		%39.24 1.298 %0 0 %0 0 %0.12 4 %0 0 %2.66 88
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.40|4.444
TURGAY ATASELİM 		%43.11 4.220 %0 0 %2.73 267 %0.10 10 %1.08 106 %7.58 742
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.43 2.844
%51.29|3.283
ERCAN ORHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.28 274
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.92 5.259
%55.67|7.155
UTKU CİHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %3.41 438
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.23 1.415
%36.92|1.572
ERHAN YILMAZ 		%0 0 %12.17 518 %0 0 %0 0 %17.68 753
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 6.262
%45.22|6.475
BİLGEHAN ERDEM 		%0 0 %6.02 862 %0.17 24 %0 0 %4.85 695
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.25 1.419
%51.01|1.565
MEHMET YILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0.10 3 %0 0 %2.64 81
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.42|1.832
DURMUŞ AYDİN 		%47.18 1.749 %0 0 %1.21 45 %0 0 %0 0 %2.19 81
YUSUFELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.85 1.918
%46.98|1.965
BARIŞ DEMİRCİ 		%0 0 %0 0 %0.12 5 %1.24 52 %5.81 243
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.36|1.740
 %42.13 1.400 %0 0 %0 0 %0.21 7 %0 0 %5.30 176
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.37|4.332
 %41.16 4.019 %0 0 %3.76 367 %0 0 %0.34 33 %10.37 1.013
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.07 2.868
%47.37|3.014
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.56 481
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.90 5.082
%54.18|6.901
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %5.91 753
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 1.362
%37.68|1.592
 %0 0 %10.72 453 %0 0 %0 0 %19.36 818
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.70 5.936
%43.06|6.129
 %0 0 %6.41 913 %0.23 33 %0 0 %8.60 1.224
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.50 1.298
%47.97|1.465
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.53 291
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.70|1.765
 %44.27 1.638 %0 0 %2.43 90 %0.35 13 %0 0 %5.24 194
YUSUFELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41|1.890
 %39.60 1.648 %0 0 %3.17 132 %0.07 3 %0 0 %11.75 489
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YILDIRIM DEMİR 1.975 %50.36
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		FAHRİ ACAR 1.903 %48.52
Saadet Partisi
SAADET 		ŞAHİN ALAÇAM 33 %0.84
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT KARS 11 %0.28
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YILDIRIM DEMİR 2.041 %53.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN ASLAN DEMİRCİ 1.548 %40.66
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AYŞE GENÇ 145 %3.81
Demokrat Parti
DP 		EMEL COŞKUN 42 %1.10
Saadet Partisi
SAADET 		ŞAHİN ALAÇAM 18 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MUSA ÇELİK 13 %0.34
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.989 %51.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.860 %47.72
Saadet Partisi
SAADET 		29 %0.74
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		12 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		8 %0.21
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.993 %52.79
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.515 %40.13
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		177 %4.69
Demokrat Parti
DP 		31 %0.82
Saadet Partisi
SAADET 		26 %0.69
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		24 %0.64
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.24
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.275 %63.96
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.106 %31.09
Demokrat Parti
DP 		83 %2.33
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		47 %1.32
Saadet Partisi
SAADET 		41 %1.15
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		5 %0.14
Kaynak: Anadolu Ajansı