60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MURGUL SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MURGUL Toplam Seçmen 3.626
  • Açılan Sandık 11
  • Kullanılan Oy 3.208
  • Geçerli Oy 3.068
  • Geçersiz Oy 140
  • Katılım Oranı %88.47
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET YILDIRIM cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET
YILDIRIM
%51.01 1.565 Oy
HASAN ÇAVUŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
HASAN
ÇAVUŞ
%46.25 1.419 Oy
RECEP AYDIN yeniden-refah-partisi
RECEP
AYDIN
%1.83 56 Oy
CİHAN UZUN zafer-partisi
CİHAN
UZUN
%0.36 11 Oy
SÜLEYMAN KESKİN bagimsiz-turkiye-partisi
SÜLEYMAN
KESKİN
%0.23 7 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.23 7 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.10 3 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 3.626
  • Kullanılan Oy 3.199
Cumhuriyet Halk Partisi
%47.97 1.465 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.50 1.298 Oy
Yeniden Refah Partisi
%7.79 238 Oy
Saadet Partisi
%1.31 40 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.43 13 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.98|1.918
EMRAH YILMAZ 		%39.24 1.298 %0 0 %0 0 %0.12 4 %0 0 %2.66 88
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.40|4.444
TURGAY ATASELİM 		%43.11 4.220 %0 0 %2.73 267 %0.10 10 %1.08 106 %7.58 742
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.43 2.844
%51.29|3.283
ERCAN ORHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.28 274
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.92 5.259
%55.67|7.155
UTKU CİHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %3.41 438
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.23 1.415
%36.92|1.572
ERHAN YILMAZ 		%0 0 %12.17 518 %0 0 %0 0 %17.68 753
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 6.262
%45.22|6.475
BİLGEHAN ERDEM 		%0 0 %6.02 862 %0.17 24 %0 0 %4.85 695
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.25 1.419
%51.01|1.565
MEHMET YILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0.10 3 %0 0 %2.64 81
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.42|1.832
DURMUŞ AYDİN 		%47.18 1.749 %0 0 %1.21 45 %0 0 %0 0 %2.19 81
YUSUFELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.85 1.918
%46.98|1.965
BARIŞ DEMİRCİ 		%0 0 %0 0 %0.12 5 %1.24 52 %5.81 243
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.36|1.740
 %42.13 1.400 %0 0 %0 0 %0.21 7 %0 0 %5.30 176
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.37|4.332
 %41.16 4.019 %0 0 %3.76 367 %0 0 %0.34 33 %10.37 1.013
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.07 2.868
%47.37|3.014
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.56 481
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.90 5.082
%54.18|6.901
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %5.91 753
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 1.362
%37.68|1.592
 %0 0 %10.72 453 %0 0 %0 0 %19.36 818
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.70 5.936
%43.06|6.129
 %0 0 %6.41 913 %0.23 33 %0 0 %8.60 1.224
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.50 1.298
%47.97|1.465
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.53 291
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.70|1.765
 %44.27 1.638 %0 0 %2.43 90 %0.35 13 %0 0 %5.24 194
YUSUFELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41|1.890
 %39.60 1.648 %0 0 %3.17 132 %0.07 3 %0 0 %11.75 489
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN ÇAVUŞ 1.928 %58.91
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERKAN ŞEYHOĞLU 1.321 %40.36
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ KİRAZ 19 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SAVAŞ GÜNDÜZ 5 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN ÇAVUŞ 1.705 %56.20
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		LEVENT TURAN 1.134 %37.38
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SEDAT ALİ ÖKTEM 160 %5.27
Demokrat Parti
DP 		YUSUF YILDIRIM 27 %0.89
Saadet Partisi
SAADET 		ALİ KİRAZ 6 %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HASAN PEÇE 2 %0.07
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.766 %55.05
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.411 %43.98
Saadet Partisi
SAADET 		23 %0.72
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.25
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.556 %52.06
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.120 %37.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		252 %8.43
Demokrat Parti
DP 		42 %1.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		19 %0.64
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.056 %40.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		913 %35.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		482 %18.60
Demokrat Parti
DP 		118 %4.55
Demokratik Sol Parti
DSP 		23 %0.89
Kaynak: Anadolu Ajansı