ARHAVİ SEÇİM SONUÇLARI

|
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%57.98|1.918
EMRAH YILMAZ
|
%39.24
1.298
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.12
4
|
%0
0
|
%2.66
88
|
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%45.40|4.444
TURGAY ATASELİM
|
%43.11
4.220
|
%0
0
|
%2.73
267
|
%0.10
10
|
%1.08
106
|
%7.58
742
|
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.43
2.844
|
%51.29|3.283
ERCAN ORHAN
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%4.28
274
|
HOPA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.92
5.259
|
%55.67|7.155
UTKU CİHAN
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%3.41
438
|
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.23
1.415
|
%36.92|1.572
ERHAN YILMAZ
|
%0
0
|
%12.17
518
|
%0
0
|
%0
0
|
%17.68
753
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.74
6.262
|
%45.22|6.475
BİLGEHAN ERDEM
|
%0
0
|
%6.02
862
|
%0.17
24
|
%0
0
|
%4.85
695
|
MURGUL
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%46.25
1.419
|
%51.01|1.565
MEHMET YILDIRIM
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.10
3
|
%0
0
|
%2.64
81
|
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%49.42|1.832
DURMUŞ AYDİN
|
%47.18
1.749
|
%0
0
|
%1.21
45
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.19
81
|
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%45.85
1.918
|
%46.98|1.965
BARIŞ DEMİRCİ
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.12
5
|
%1.24
52
|
%5.81
243