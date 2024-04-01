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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ARHAVİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ARHAVİ Toplam Seçmen 12.776
  • Açılan Sandık 40
  • Kullanılan Oy 10.217
  • Geçerli Oy 9.789
  • Geçersiz Oy 428
  • Katılım Oranı %79.97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

TURGAY ATASELİM adalet-ve-kalkinma-partisi
TURGAY
ATASELİM
%45.40 4.444 Oy
VASFİ KURDOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
VASFİ
KURDOĞLU
%43.11 4.220 Oy
İSMAİL OKUTUR yeniden-refah-partisi
İSMAİL
OKUTUR
%3.26 319 Oy
KEMALETTİN EMİROĞLU iyi-parti
KEMALETTİN
EMİROĞLU
%2.73 267 Oy
MUTLU AYDIN bagimsiz
MUTLU
AYDIN
%1.08 106 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.95 93 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.93 91 Oy
Memleket Partisi
%0.89 87 Oy
Zafer Partisi
%0.67 66 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.44 43 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 12.776
  • Kullanılan Oy 10.211
Adalet ve Kalkınma Partisi
%44.37 4.332 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%41.16 4.019 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.46 435 Oy
İyi Parti
%3.76 367 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%2.41 235 Oy
Saadet Partisi
%1.33 130 Oy
Memleket Partisi
%1.03 101 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.49 48 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.47 46 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.98|1.918
EMRAH YILMAZ 		%39.24 1.298 %0 0 %0 0 %0.12 4 %0 0 %2.66 88
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.40|4.444
TURGAY ATASELİM 		%43.11 4.220 %0 0 %2.73 267 %0.10 10 %1.08 106 %7.58 742
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.43 2.844
%51.29|3.283
ERCAN ORHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %4.28 274
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.92 5.259
%55.67|7.155
UTKU CİHAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %3.41 438
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.23 1.415
%36.92|1.572
ERHAN YILMAZ 		%0 0 %12.17 518 %0 0 %0 0 %17.68 753
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.74 6.262
%45.22|6.475
BİLGEHAN ERDEM 		%0 0 %6.02 862 %0.17 24 %0 0 %4.85 695
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.25 1.419
%51.01|1.565
MEHMET YILDIRIM 		%0 0 %0 0 %0.10 3 %0 0 %2.64 81
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.42|1.832
DURMUŞ AYDİN 		%47.18 1.749 %0 0 %1.21 45 %0 0 %0 0 %2.19 81
YUSUFELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.85 1.918
%46.98|1.965
BARIŞ DEMİRCİ 		%0 0 %0 0 %0.12 5 %1.24 52 %5.81 243
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.36|1.740
 %42.13 1.400 %0 0 %0 0 %0.21 7 %0 0 %5.30 176
ARHAVİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.37|4.332
 %41.16 4.019 %0 0 %3.76 367 %0 0 %0.34 33 %10.37 1.013
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.07 2.868
%47.37|3.014
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.56 481
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.90 5.082
%54.18|6.901
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %5.91 753
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 1.362
%37.68|1.592
 %0 0 %10.72 453 %0 0 %0 0 %19.36 818
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.70 5.936
%43.06|6.129
 %0 0 %6.41 913 %0.23 33 %0 0 %8.60 1.224
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.50 1.298
%47.97|1.465
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %9.53 291
ŞAVŞAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.70|1.765
 %44.27 1.638 %0 0 %2.43 90 %0.35 13 %0 0 %5.24 194
YUSUFELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.41|1.890
 %39.60 1.648 %0 0 %3.17 132 %0.07 3 %0 0 %11.75 489
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		VASFİ KURDOĞLU 4.388 %48.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		COŞKUN HEKİMOĞLU 4.336 %48.04
Saadet Partisi
SAADET 		ETHEM ERGÜNEY 121 %1.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖZGÜRHAN MAGUNACI 34 %0.38
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		COŞKUN HEKİMOĞLU 4.409 %47.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSA ULUTAŞ 4.052 %43.81
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ADNAN ÇAĞ 576 %6.23
Saadet Partisi
SAADET 		ETHEM ERGÜNEY 190 %2.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		NİYAZİ AYDEMİR 14 %0.15
Liberal Demokrat Parti
LDP 		MURAT CANOĞLU 9 %0.10
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.426 %49.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.206 %47.18
Saadet Partisi
SAADET 		199 %2.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		44 %0.49
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		39 %0.44
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.126 %45.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.842 %41.93
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		818 %8.93
Saadet Partisi
SAADET 		312 %3.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		46 %0.50
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		18 %0.20
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.024 %34.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.843 %32.88
Demokrat Parti
DP 		1.441 %16.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		732 %8.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		419 %4.85
Saadet Partisi
SAADET 		187 %2.16
Kaynak: Anadolu Ajansı