|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZUHAL ÖZKAR
|33
|%0.18
|Detay
|
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABUZER ÇALĞAN
|92
|%1.92
|Detay
|
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMA EKŞİ
|5
|%0.29
|Detay
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR GÜLERLER
|65
|%0.38
|Detay
|
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ABDULKADİR KURT
|116
|%0.28
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT GEZER
|277
|%0.27
|Detay
|
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİKŞAH TUTCUGİL
|4
|%0.20
|Detay
|
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA İLAY EKŞİ
|6
|%0.18
|Detay
|
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET ELMACI
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEMET ÖZGEN
|30
|%3.10
|Detay
|
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK ÇİFÇİ
|32
|%2.12
|Detay
|
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay