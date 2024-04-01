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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.27 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.37
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZUHAL ÖZKAR 33 %0.18 Detay
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABUZER ÇALĞAN 92 %1.92 Detay
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMA EKŞİ 5 %0.29 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR GÜLERLER 65 %0.38 Detay
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ABDULKADİR KURT 116 %0.28 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT GEZER 277 %0.27 Detay
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİKŞAH TUTCUGİL 4 %0.20 Detay
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA İLAY EKŞİ 6 %0.18 Detay
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET ELMACI 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEMET ÖZGEN 30 %3.10 Detay
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK ÇİFÇİ 32 %2.12 Detay
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı