|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP MISIR
|13
|%0.39
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KESKİN
|38
|%0.39
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY ERPOLAT
|10
|%0.16
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜRHAN MAGUNACI
|27
|%0.21
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA KESKİN
|7
|%0.16
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ KESKİN
|49
|%0.34
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN KESKİN
|7
|%0.23
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ÇELİK
|8
|%0.22
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİYAZİ AYDEMİR
|11
|%0.26
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