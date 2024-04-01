|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONGÜL KARACA
|27
|%0.22
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR SARI
|48
|%0.15
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN CENGİZ
|37
|%0.44
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞUKAN EROGUL
|44
|%0.40
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KESKİN
|18
|%0.10
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KILIÇ
|81
|%0.85
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FUAT KASIM
|59
|%0.61
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUD HAYDAR TÜTER
|131
|%1.21
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ÇALIŞKAN
|7
|%0.10
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIFAT IRMAK
|20
|%0.29
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA BETÜL KARCI
|19
|%0.11
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT EFİR
|39
|%0.88
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN CENGİZ
|208
|%0.27
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DÖNMEZ
|37
|%0.26
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KARCI
|15
|%0.60
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
|AYŞE KAYA
|31
|%0.35
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR KARAMUS
|56
|%0.58
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ KELEŞ
|92
|%0.89
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA HAYRİ KARAMUS
|32
|%0.66
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP KARAMUS
|215
|%0.28
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