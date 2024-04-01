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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.16 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.40
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HADİ ŞİMŞEK 1 %0.08 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA YOLCU 3 %0.10 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAVİT ERTAP 23 %0.23 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE YILDIZ 3 %0.09 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ONUR ÜLGEN 7 %0.30 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEPGÜL BURDUR 8 %0.18 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN ŞİMŞEK 208 %0.16 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİRKAN ERÖZEN 6 %0.10 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZCAN TÜRKMEN 7 %0.23 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEMSİ CELALETTİN YOLCU 1 %0.07 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ KAPLAN 6 %0.20 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞENUR BİLGİ 195 %1.58 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET OĞUZHAN AYDIN 4 %0.26 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı