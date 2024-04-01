|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HADİ ŞİMŞEK
|1
|%0.08
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA YOLCU
|3
|%0.10
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAVİT ERTAP
|23
|%0.23
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE YILDIZ
|3
|%0.09
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ONUR ÜLGEN
|7
|%0.30
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEPGÜL BURDUR
|8
|%0.18
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
|208
|%0.16
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİRKAN ERÖZEN
|6
|%0.10
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZCAN TÜRKMEN
|7
|%0.23
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEMSİ CELALETTİN YOLCU
|1
|%0.07
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ KAPLAN
|6
|%0.20
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞENUR BİLGİ
|195
|%1.58
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OĞUZHAN AYDIN
|4
|%0.26
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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