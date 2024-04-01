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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.25
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.17 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.42
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL KARA 882 %0.68 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN KUZİN 96 %0.22 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN SÜNBÜL 23 %0.29 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BESİM ATAŞ 48 %0.27 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL AKSAY 5 %0.08 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
ÖMER ŞEN 121 %0.13 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ŞAHİN 22 %0.12 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KÖKER 735 %0.64 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ KUMRU 73 %0.18 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN ŞENYURT 164 %0.21 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEZİHA KARATAŞ 596 %0.31 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZGÜR 518 %0.32 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZDEMİR 1078 %0.76 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı