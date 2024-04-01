|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL KARA
|882
|%0.68
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KUZİN
|96
|%0.22
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN SÜNBÜL
|23
|%0.29
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BESİM ATAŞ
|48
|%0.27
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL AKSAY
|5
|%0.08
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|ÖMER ŞEN
|121
|%0.13
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN ŞAHİN
|22
|%0.12
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KÖKER
|735
|%0.64
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ KUMRU
|73
|%0.18
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN ŞENYURT
|164
|%0.21
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEZİHA KARATAŞ
|596
|%0.31
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZGÜR
|518
|%0.32
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZDEMİR
|1078
|%0.76
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