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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.43
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 14
  • Kazandığı Belde Sayısı 6
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.47
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL ASLAN 372 %0.86 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN UMUT LAĞAP 10 %0.16 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
0 %0 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ YILDIZ 26 %0.14 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KIRATLI 369 %0.32 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM YANIÇ 141 %0.18 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ATAY 842 %0.44 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABİT TURGAY KARADİKEN 486 %0.30 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FÜSUN BEKER 452 %0.32 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı