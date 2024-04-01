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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.74 6
İL GENEL MECLİSİ
%26.20
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VAKKAS AÇAR 6907 %38.62 Detay
ÇELİKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞENSES 40 %0.84 Detay
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİM KAYA 724 %42.04 Detay
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSKENDER YILDIRIM 6949 %40.32 Detay
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN TUTDERE 51299 %49.74 Detay
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET REŞAT TAŞKIN 29 %1.42 Detay
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ŞAHİN 11 %0.34 Detay
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUTTALİP GÜLTEKİN 1067 %47.44 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DEĞİRMENCİ 274 %28.31 Detay
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ YILMAZ 426 %40.04 Detay
KÖMÜR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASARİ TALAŞ 663 %34.44 Detay
KÖSECELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL KORKMAZ 706 %50.83 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ALAN 593 %25.69 Detay
ŞAMBAYAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEJDET ARICI 1036 %45.08 Detay
SUVARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAYLAKONAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABUZER AYDIN 832 %58.88 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı