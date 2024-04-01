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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 61
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%45.22 6
İL GENEL MECLİSİ
%37.72
Artvin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGÜL İSTANBULLU 1298 %39.24 Detay
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VASFİ KURDOĞLU 4220 %43.11 Detay
BORÇKA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN ORHAN 3283 %51.29 Detay
HOPA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
UTKU CİHAN 7155 %55.67 Detay
KEMALPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN YILMAZ 1572 %36.92 Detay
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLGEHAN ERDEM 6475 %45.22 Detay
MURGUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILDIRIM 1565 %51.01 Detay
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN GAZİOĞLU 1749 %47.18 Detay
YUSUFELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ DEMİRCİ 1965 %46.98 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı