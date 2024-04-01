|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU
|286
|%2.31
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ULUSOY
|715
|%2.27
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF HİKMET KILIÇ
|4125
|%48.59
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ MURAT KARABEY
|811
|%7.32
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇETİN YALÇIN
|145
|%0.82
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM UMUT EFE
|170
|%1.79
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAŞUK IŞIK
|1603
|%16.61
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MARUF ALACA
|330
|%3.05
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATİLLAH UZUN
|58
|%0.81
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VARBİL ATEŞ
|36
|%0.52
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUH BEKTAŞ
|440
|%2.58
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERUDUN KAPLAN
|57
|%1.28
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL KOÇAK
|3691
|%4.83
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|194
|%1.37
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES BEKİROĞLU
|22
|%0.88
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
|GÖRBİL ÖZCAN
|4541
|%51.12
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET OĞUZ
|177
|%1.85
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSAMETTİN KARADAĞLI
|171
|%1.65
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÜNALDI
|50
|%1.03
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ATALAY
|4301
|%5.52
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