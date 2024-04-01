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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%6.47 2
İL GENEL MECLİSİ
%6.18
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU 286 %2.31 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ULUSOY 715 %2.27 Detay
ÇAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF HİKMET KILIÇ 4125 %48.59 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ MURAT KARABEY 811 %7.32 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇETİN YALÇIN 145 %0.82 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM UMUT EFE 170 %1.79 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAŞUK IŞIK 1603 %16.61 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MARUF ALACA 330 %3.05 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATİLLAH UZUN 58 %0.81 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VARBİL ATEŞ 36 %0.52 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUH BEKTAŞ 440 %2.58 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERUDUN KAPLAN 57 %1.28 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL KOÇAK 3691 %4.83 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAMİ ÇİFTÇİ 194 %1.37 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BEKİROĞLU 22 %0.88 Detay
ŞENKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %94.38
GÖRBİL ÖZCAN 4541 %51.12 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET OĞUZ 177 %1.85 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSAMETTİN KARADAĞLI 171 %1.65 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÜNALDI 50 %1.03 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ATALAY 4301 %5.52 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı