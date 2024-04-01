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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%21.11 2
İL GENEL MECLİSİ
%21.71
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇETİN 515 %42.70 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ATICI 445 %14.19 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ SAVAŞ 1452 %14.52 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖNEN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KESMEN 1073 %45.74 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILDIZ 1149 %26.09 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATAKAN YAZGAN 27386 %21.11 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL KAPCI 1101 %18.44 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEP KESİKTAŞ 67 %4.59 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN PEHLİVAN 493 %16.49 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKİ ALLAR 447 %3.62 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ ÖZTAŞ 633 %41.08 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.67
MUSTAFA KEMAL ÖZDEMİR 107 %44.77 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DURAK 332 %31.83 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞENUR TOZUR 83 %3.33 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERİT DÜNDER 736 %36.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı