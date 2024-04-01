|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESİBE TEKER HAZİM
|30444
|%23.50
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ DENİZ
|25064
|%57.73
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN KILIÇARPA
|4948
|%62.66
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYKAL ARIDENİZ
|4906
|%27.76
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLAY ŞİMŞEK
|368
|%5.79
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|MEHMET MAVİ
|33745
|%37.58
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ALİ DEDE
|5380
|%29.94
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET SERKAN TUNCER
|72578
|%63.15
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|4989
|%12.19
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TURGUT
|45274
|%56.61
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BOLTAÇ
|88415
|%46.16
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN YILDIZ
|76476
|%47.05
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|88227
|%62.26
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