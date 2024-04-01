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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%37.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 14
  • Kazandığı İl Sayısı 21
  • Kazandığı İlçe Sayısı 337
  • Kazandığı Belde Sayısı 48
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%59.50 7
İL GENEL MECLİSİ
%47.43
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NESİBE TEKER HAZİM 30444 %23.50 Detay
ANAMUR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ DENİZ 25064 %57.73 Detay
AYDINCIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN KILIÇARPA 4948 %62.66 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYKAL ARIDENİZ 4906 %27.76 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLAY ŞİMŞEK 368 %5.79 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
MEHMET MAVİ 33745 %37.58 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ALİ DEDE 5380 %29.94 Detay
MEZİTLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SERKAN TUNCER 72578 %63.15 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLSÜM KEVSER MUT 4989 %12.19 Detay
SİLİFKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TURGUT 45274 %56.61 Detay
TARSUS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BOLTAÇ 88415 %46.16 Detay
TOROSLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN YILDIZ 76476 %47.05 Detay
YENİŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÖZYİĞİT 88227 %62.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı