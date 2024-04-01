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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.35 2
İL GENEL MECLİSİ
%1.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
BESNİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YETER 51 %0.29 Detay
ÇELİKHAN Demokrasi ve Atılım Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ŞAHİN 1610 %33.65 Detay
GERGER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SAMSA 4 %0.23 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN TOK 25 %0.15 Detay
KAHTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADIK ÖZTÜRK 293 %0.72 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AYAZ 360 %0.35 Detay
SAMSAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH İNAN 9 %0.44 Detay
SİNCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF ÇELİK 1 %0.03 Detay
TUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BOZKURT 1 %0.04 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN TURAN 36 %4.79 Detay
BALKAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZRAİL ERGÜL 2 %0.17 Detay
BELÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH FIRAT 6 %0.52 Detay
BÖLÜKYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KARAKAYALI 0 %0 Detay
ÇAKIRHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYATİ ATA 4 %0.33 Detay
HARMANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARAN ERGÜL 1 %0.10 Detay
İNLİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GALİP GÖKSU 1 %0.08 Detay
KESMETEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN ÖZDEN 1 %0.09 Detay
KÖMÜR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH POYRAZ 7 %0.36 Detay
KÖSECELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN SÖNMEZ 1 %0.07 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞAMBAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVDA ÖZTÜRK 7 %0.30 Detay
SUVARLI Demokrasi ve Atılım Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR SERT 627 %41.50 Detay
YAYLAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇELİK 2 %0.14 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı