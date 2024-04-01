60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.03
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT GENÇ 159 %0.51 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHİM AYDIN 359 %3.24 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ZONGULDAK 43 %0.45 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TAHİR ERDOĞAN 27 %0.38 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET CAN KOÇAK 70 %1.01 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE OKUMUŞ 977 %1.28 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN AKKAYA 159 %1.12 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP DOĞAN 1083 %11.31 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KARAN 689 %0.89 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı