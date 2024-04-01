|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT GENÇ
|159
|%0.51
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHİM AYDIN
|359
|%3.24
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ZONGULDAK
|43
|%0.45
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TAHİR ERDOĞAN
|27
|%0.38
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET CAN KOÇAK
|70
|%1.01
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRE OKUMUŞ
|977
|%1.28
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN AKKAYA
|159
|%1.12
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP DOĞAN
|1083
|%11.31
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KARAN
|689
|%0.89
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