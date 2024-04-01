|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH ŞİMŞEK
|706
|%0.54
|Detay
|
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAREN YAVUZ TEL
|11
|%0.14
|Detay
|
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA HAN ÜNAL
|16
|%0.09
|Detay
|
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TORUN CANER ÇAKMAK
|23
|%0.36
|Detay
|
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|SİNEM YÜRÜ
|158
|%0.18
|Detay
|
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT ÖZEN
|300
|%0.26
|Detay
|
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ÇELİK KOVAN
|174
|%0.43
|Detay
|
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN DEMİR
|143
|%0.18
|Detay
|
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN YILDIRIM
|918
|%0.48
|Detay
|
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SULTAN AYDOĞAN
|1017
|%0.63
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAİK TOK
|1290
|%0.91
|Detay