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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.33
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.36 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.50
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH ŞİMŞEK 706 %0.54 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAREN YAVUZ TEL 11 %0.14 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA HAN ÜNAL 16 %0.09 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TORUN CANER ÇAKMAK 23 %0.36 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
SİNEM YÜRÜ 158 %0.18 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT ÖZEN 300 %0.26 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ÇELİK KOVAN 174 %0.43 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN DEMİR 143 %0.18 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN YILDIRIM 918 %0.48 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SULTAN AYDOĞAN 1017 %0.63 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAİK TOK 1290 %0.91 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı