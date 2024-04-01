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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.94 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.92
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK TOPCUOĞLU 189 %0.60 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ YILAN 19 %0.20 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FUAT DEMİR 2476 %14.54 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET AYDIN 461 %0.60 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT YAŞAR DURSUN 53 %0.37 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED SAİT ÇATALKAYA 6 %0.06 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET SELİM GÖZELER 542 %0.70 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı