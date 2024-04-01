|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN BENER
|450
|%0.35
|Detay
|
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPAY KARAMAN
|119
|%0.27
|Detay
|
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|HAVVA TEKELİ
|175
|%0.19
|Detay
|
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL KEREM KARASOLAK
|121
|%0.11
|Detay
|
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KILIÇ
|182
|%0.23
|Detay
|
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY ÇELİK
|627
|%0.39
|Detay
|
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TÜRKER ŞAMAN
|270
|%0.19
|Detay