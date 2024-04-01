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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.20
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 2
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.22 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN BENER 450 %0.35 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPAY KARAMAN 119 %0.27 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
HAVVA TEKELİ 175 %0.19 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL KEREM KARASOLAK 121 %0.11 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN KILIÇ 182 %0.23 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY ÇELİK 627 %0.39 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TÜRKER ŞAMAN 270 %0.19 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı