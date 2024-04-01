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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DSP

  • KISALTMA

    DSP

  • GENEL BAŞKAN

    Önder Aksakal

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/11/1985
DSP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.11
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.05
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜRSEL ÇİFTÇİ 237 %0.18 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET CENGİZ KARA 21 %0.05 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN BAŞKAYA 6 %0.08 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇİĞDEM BİÇER 7 %0.04 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ERKAN KAYGU 3 %0.05 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
TANER ZEHİR 41 %0.05 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KEMAL TEKİN 7 %0.04 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET İMAMOĞLU 83 %0.07 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİT AHMET AĞAÇKESEN 15 %0.04 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA ALTUNOK 61 %0.08 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLGA ÇAKIR 243 %0.13 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARACAOĞLU 276 %0.17 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT EMRE DOLGUN 172 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı