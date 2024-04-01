|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜRSEL ÇİFTÇİ
|237
|%0.18
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET CENGİZ KARA
|21
|%0.05
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN BAŞKAYA
|6
|%0.08
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇİĞDEM BİÇER
|7
|%0.04
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ERKAN KAYGU
|3
|%0.05
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|TANER ZEHİR
|41
|%0.05
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KEMAL TEKİN
|7
|%0.04
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET İMAMOĞLU
|83
|%0.07
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİT AHMET AĞAÇKESEN
|15
|%0.04
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA ALTUNOK
|61
|%0.08
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLGA ÇAKIR
|243
|%0.13
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARACAOĞLU
|276
|%0.17
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT EMRE DOLGUN
|172
|%0.12
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