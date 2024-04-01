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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Eskişehir Toplam Seçmen 696.060
  • Açılan Sandık 2.361
  • Kullanılan Oy 559.411
  • Geçerli Oy 540.319
  • Geçersiz Oy 19.092
  • Katılım Oranı %80.37
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

AYŞE ÜNLÜCE cumhuriyet-halk-partisi
AYŞE
ÜNLÜCE
%51.03 275.739 Oy
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
İDRİS NEBİ
HATİPOĞLU
%37.85 204.504 Oy
MELİH AYDIN iyi-parti
MELİH
AYDIN
%3.59 19.417 Oy
OĞUZ BEKİ zafer-partisi
OĞUZ
BEKİ
%2.47 13.357 Oy
KADİR ÇALIŞICI yeniden-refah-partisi
KADİR
ÇALIŞICI
%1.95 10.529 Oy
PARTİLER
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.88 4.734 Oy
Saadet Partisi
%0.52 2.804 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.45 2.408 Oy
Memleket Partisi
%0.19 1.027 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.18 997 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 696.060
  • Kullanılan Oy 558.571
Cumhuriyet Halk Partisi
%48.02 258.033 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%34.28 184.206 Oy
İyi Parti
%3.58 19.245 Oy
Zafer Partisi
%3.53 18.981 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.26 12.169 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.21 11.850 Oy
Demokratik Sol Parti
%1.26 6.787 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.24 6.643 Oy
Saadet Partisi
%0.59 3.184 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.56|3.061
GÜRBÜZ GÜLLER 		%38.36 2.825 %4.58 337 %0 0 %0.33 24 %15.18 1.118
BEYLİKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.60 1.752
%53.34|2.194
HAKAN KARABACAK 		%0 0 %0.80 33 %0 0 %0.15 6 %3.11 128
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%34.31|3.150
ZEHRA KONAKCI 		%27.98 2.569 %2.07 190 %0 0 %0.32 29 %35.33 3.244
GÜNYÜZÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.20 1.099 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %72.80 2.942
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.15|1.013
BEKİR BELCELİ 		%40.52 731 %0 0 %1.94 35 %0 0 %0 0 %1.39 25
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.40|2.261
SERHAT HAMAMCI 		%42.84 1.961 %0 0 %3.65 167 %0 0 %0 0 %4.11 188
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.86 2.098
%48.93|2.395
İSHAK GÜNDOĞAN 		%0 0 %1.35 66 %1.29 63 %0 0 %5.58 273
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.59|1.179
ZEYNEP GÜNEŞ 		%33.68 755 %0 0 %3.97 89 %0.09 2 %0 0 %9.68 217
MİHALIÇÇIK Demokratik Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %40.96 2.417 %2.88 170 %0 0 %0 0 %56.16 3.314
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 96.261
%48.47|118.117
KAZIM KURT 		%0 0 %3.98 9.690 %0.77 1.866 %0.05 130 %7.23 17.616
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.47|1.363
AHMET DÖNMEZ 		%30.20 1.017 %0 0 %1.54 52 %0 0 %0 0 %27.79 936
SEYİTGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.12|5.014
UĞUR TEPE 		%42.06 4.126 %1.71 168 %0 0 %1.75 172 %3.35 329
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.81 6.046
%46.79|6.176
HABİL DÖKMECİ 		%0 0 %3.33 439 %0 0 %0 0 %4.07 537
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.78 82.442
%53.02|118.825
AHMET ATAÇ 		%0 0 %2.11 4.725 %1.13 2.530 %0.16 352 %6.81 15.260
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.32|3.007
 %37.25 2.711 %5.55 404 %0.16 12 %0 0 %15.71 1.143
BEYLİKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.17 1.715
%52.62|2.140
 %0 0 %1.67 68 %0 0 %0 0 %3.54 144
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%36.17|3.268
 %29.90 2.702 %3.11 281 %0.20 18 %0.17 15 %30.46 2.752
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.35 1.177 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %70.65 2.833
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.34|957
 %43.26 776 %0 0 %2.62 47 %0 0 %0 0 %0.78 14
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.10|2.200
 %42.15 1.928 %0 0 %4.48 205 %0.11 5 %0 0 %5.16 236
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.24 1.959
%47.45|2.310
 %0 0 %1.91 93 %0 0 %0 0 %10.39 506
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.84|1.190
 %33.35 751 %0 0 %4.66 105 %0 0 %0 0 %9.15 206
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %42.06 2.465 %4.59 269 %0 0 %0 0 %53.34 3.126
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 87.800
%48.56|118.125
 %0 0 %4.11 9.988 %0.83 2.009 %0 0 %10.42 25.358
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.17|1.414
 %30.51 1.023 %0 0 %2.18 73 %0.69 23 %0 0 %24.46 820
SEYİTGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.31|4.964
 %41.06 3.972 %2.43 235 %0.18 17 %0.55 53 %4.48 433
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.39 5.831
%44.89|5.896
 %0 0 %4.40 578 %0 0 %0 0 %6.32 830
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.20 81.140
%50.27|112.668
 %0 0 %3.08 6.899 %0 0 %0 0 %9.22 20.675
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YILMAZ BÜYÜKERŞEN 285.688 %52.30
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BURHAN SAKALLI 246.582 %45.14
Saadet Partisi
SAADET 		LEVENT BAŞTÜRK 6.579 %1.20
Demokratik Sol Parti
DSP 		DİLARA TAMBOVA 4.296 %0.79
Vatan Partisi
VATAN 		RAİF EŞKİNAT 1.162 %0.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET AĞIRDİL 872 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		FATİH BEYAZTAŞ 602 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		YILMAZ BÜYÜKERŞEN 195.035 %51.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN GÖNEN 140.478 %37.11
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET VURAL 21.408 %5.66
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		RAUF AYDIN GÜNGÖR 10.598 %2.80
Saadet Partisi
SAADET 		NİHAT BİLGİÇ 6.153 %1.63
Demokrat Parti
DP 		AYFER ARAT 3.957 %1.05
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RAUF CENK ALAT 463 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		HÜSNÜ ATLIKAN 448 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		263.101 %48.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		232.381 %42.68
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.496 %2.29
Büyük Birlik Partisi
BBP 		9.070 %1.67
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.071 %1.30
Saadet Partisi
SAADET 		6.965 %1.28
Demokratik Sol Parti
DSP 		5.517 %1.01
Demokrat Parti
DP 		4.364 %0.80
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		1.114 %0.20
Vatan Partisi
VATAN 		1.019 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		749 %0.14
Bağımsız
BĞMSZ 		665 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		211.153 %40.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		193.074 %36.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		84.524 %16.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		10.858 %2.08
Demokrat Parti
DP 		6.233 %1.19
Saadet Partisi
SAADET 		6.158 %1.18
Bağımsız
BĞMSZ 		4.111 %0.79
Demokratik Sol Parti
DSP 		2.119 %0.41
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		775 %0.15
Millet Partisi
Millet 		658 %0.13
Hak ve Eşitlik Partisi
HEPAR 		562 %0.11
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		524 %0.10
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		485 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		474 %0.09
Liberal Demokrat Parti
LDP 		89 %0.02
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		21 %0
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		170.015 %36.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		153.051 %32.48
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		55.680 %11.82
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		48.005 %10.19
Demokrat Parti
DP 		14.630 %3.11
Saadet Partisi
SAADET 		10.174 %2.16
Büyük Birlik Partisi
BBP 		8.941 %1.90
Millet Partisi
Millet 		3.149 %0.67
Anavatan Partisi
ANAP 		2.269 %0.48
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		1.477 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		912 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		656 %0.14
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		576 %0.12
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		560 %0.12
Bağımsız
BĞMSZ 		554 %0.12
Emek Partisi
EMEP 		524 %0.11
Kaynak: Anadolu Ajansı