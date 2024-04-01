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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

MİHALGAZİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • MİHALGAZİ Toplam Seçmen 2.638
  • Açılan Sandık 11
  • Kullanılan Oy 2.400
  • Geçerli Oy 2.242
  • Geçersiz Oy 158
  • Katılım Oranı %90.98
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ZEYNEP GÜNEŞ adalet-ve-kalkinma-partisi
ZEYNEP
GÜNEŞ
%52.59 1.179 Oy
HASAN ÜNAL cumhuriyet-halk-partisi
HASAN
ÜNAL
%33.68 755 Oy
MEHMET GÜNER yeniden-refah-partisi
MEHMET
GÜNER
%7.81 175 Oy
CANAN RÜZGER TEMİZ EL iyi-parti
CANAN RÜZGER TEMİZ EL
%3.97 89 Oy
FAHRİ KARABELİ saadet-partisi
FAHRİ
KARABELİ
%1.16 26 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.40 9 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.18 4 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.09 2 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.09 2 Oy
Hür Dava Partisi
%0.04 1 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.638
  • Kullanılan Oy 2.402
Adalet ve Kalkınma Partisi
%52.84 1.190 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%33.35 751 Oy
Yeniden Refah Partisi
%6.17 139 Oy
İyi Parti
%4.66 105 Oy
Saadet Partisi
%1.69 38 Oy
Zafer Partisi
%0.58 13 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.13 3 Oy
Emek Partisi
%0.13 3 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.13 3 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.56|3.061
GÜRBÜZ GÜLLER 		%38.36 2.825 %4.58 337 %0 0 %0.33 24 %15.18 1.118
BEYLİKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.60 1.752
%53.34|2.194
HAKAN KARABACAK 		%0 0 %0.80 33 %0 0 %0.15 6 %3.11 128
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%34.31|3.150
ZEHRA KONAKCI 		%27.98 2.569 %2.07 190 %0 0 %0.32 29 %35.33 3.244
GÜNYÜZÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.20 1.099 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %72.80 2.942
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.15|1.013
BEKİR BELCELİ 		%40.52 731 %0 0 %1.94 35 %0 0 %0 0 %1.39 25
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.40|2.261
SERHAT HAMAMCI 		%42.84 1.961 %0 0 %3.65 167 %0 0 %0 0 %4.11 188
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.86 2.098
%48.93|2.395
İSHAK GÜNDOĞAN 		%0 0 %1.35 66 %1.29 63 %0 0 %5.58 273
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.59|1.179
ZEYNEP GÜNEŞ 		%33.68 755 %0 0 %3.97 89 %0.09 2 %0 0 %9.68 217
MİHALIÇÇIK Demokratik Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %40.96 2.417 %2.88 170 %0 0 %0 0 %56.16 3.314
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 96.261
%48.47|118.117
KAZIM KURT 		%0 0 %3.98 9.690 %0.77 1.866 %0.05 130 %7.23 17.616
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.47|1.363
AHMET DÖNMEZ 		%30.20 1.017 %0 0 %1.54 52 %0 0 %0 0 %27.79 936
SEYİTGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.12|5.014
UĞUR TEPE 		%42.06 4.126 %1.71 168 %0 0 %1.75 172 %3.35 329
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.81 6.046
%46.79|6.176
HABİL DÖKMECİ 		%0 0 %3.33 439 %0 0 %0 0 %4.07 537
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.78 82.442
%53.02|118.825
AHMET ATAÇ 		%0 0 %2.11 4.725 %1.13 2.530 %0.16 352 %6.81 15.260
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.32|3.007
 %37.25 2.711 %5.55 404 %0.16 12 %0 0 %15.71 1.143
BEYLİKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.17 1.715
%52.62|2.140
 %0 0 %1.67 68 %0 0 %0 0 %3.54 144
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%36.17|3.268
 %29.90 2.702 %3.11 281 %0.20 18 %0.17 15 %30.46 2.752
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.35 1.177 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %70.65 2.833
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.34|957
 %43.26 776 %0 0 %2.62 47 %0 0 %0 0 %0.78 14
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.10|2.200
 %42.15 1.928 %0 0 %4.48 205 %0.11 5 %0 0 %5.16 236
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.24 1.959
%47.45|2.310
 %0 0 %1.91 93 %0 0 %0 0 %10.39 506
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.84|1.190
 %33.35 751 %0 0 %4.66 105 %0 0 %0 0 %9.15 206
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %42.06 2.465 %4.59 269 %0 0 %0 0 %53.34 3.126
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 87.800
%48.56|118.125
 %0 0 %4.11 9.988 %0.83 2.009 %0 0 %10.42 25.358
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.17|1.414
 %30.51 1.023 %0 0 %2.18 73 %0.69 23 %0 0 %24.46 820
SEYİTGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.31|4.964
 %41.06 3.972 %2.43 235 %0.18 17 %0.55 53 %4.48 433
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.39 5.831
%44.89|5.896
 %0 0 %4.40 578 %0 0 %0 0 %6.32 830
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.20 81.140
%50.27|112.668
 %0 0 %3.08 6.899 %0 0 %0 0 %9.22 20.675
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ZEYNEP AKGÜN 1.319 %53.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BÜLENT DURNA 1.071 %43.06
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET BEKAR 54 %2.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		YUSUF SAKARYA 35 %1.41
Vatan Partisi
VATAN 		SEDAT SÜMBÜL 4 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SEDA AĞIRDİL 2 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		ATİLLA YALÇIN YETİŞENEL 2 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MÜRTEZA KARABAŞ 583 %49.74
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 354 %30.20
Demokrat Parti
DP 		NEŞE TÜREDİ 138 %11.77
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		KAMURAN PEKTAŞ 54 %4.61
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		SADİFE DALKIN 28 %2.39
Anavatan Partisi
ANAP 		EMİN KORKUT 8 %0.68
Saadet Partisi
SAADET 		SÜLEYMAN ÖZMEN 7 %0.60
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.301 %52.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.057 %42.88
Saadet Partisi
SAADET 		76 %3.08
Büyük Birlik Partisi
BBP 		21 %0.85
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.16
Vatan Partisi
VATAN 		3 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		2 %0.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		1 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.131 %44.35
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		612 %24.00
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		556 %21.80
Saadet Partisi
SAADET 		125 %4.90
Büyük Birlik Partisi
BBP 		61 %2.39
Demokrat Parti
DP 		55 %2.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		5 %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		3 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		1 %0.04
Millet Partisi
Millet 		1 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		562 %48.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		313 %27.19
Demokrat Parti
DP 		152 %13.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		97 %8.43
Saadet Partisi
SAADET 		27 %2.35
Kaynak: Anadolu Ajansı