60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

İNÖNÜ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • İNÖNÜ Toplam Seçmen 5.299
  • Açılan Sandık 24
  • Kullanılan Oy 4.789
  • Geçerli Oy 4.577
  • Geçersiz Oy 212
  • Katılım Oranı %90.38
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

SERHAT HAMAMCI adalet-ve-kalkinma-partisi
SERHAT
HAMAMCI
%49.40 2.261 Oy
BALKAN AKTAŞ cumhuriyet-halk-partisi
BALKAN
AKTAŞ
%42.84 1.961 Oy
AHMET DALAR iyi-parti
AHMET
DALAR
%3.65 167 Oy
HASAN GÜÇBİLMEZ yeniden-refah-partisi
HASAN
GÜÇBİLMEZ
%2.49 114 Oy
YÜCEL İPEK saadet-partisi
YÜCEL
İPEK
%0.44 20 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.42 19 Oy
Zafer Partisi
%0.28 13 Oy
Hür Dava Partisi
%0.26 12 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.13 6 Oy
Millet Partisi
%0.09 4 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.299
  • Kullanılan Oy 4.791
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.10 2.200 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%42.15 1.928 Oy
İyi Parti
%4.48 205 Oy
Yeniden Refah Partisi
%3.08 141 Oy
Zafer Partisi
%0.74 34 Oy
Saadet Partisi
%0.50 23 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.28 13 Oy
Hür Dava Partisi
%0.15 7 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.11 5 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.56|3.061
GÜRBÜZ GÜLLER 		%38.36 2.825 %4.58 337 %0 0 %0.33 24 %15.18 1.118
BEYLİKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.60 1.752
%53.34|2.194
HAKAN KARABACAK 		%0 0 %0.80 33 %0 0 %0.15 6 %3.11 128
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%34.31|3.150
ZEHRA KONAKCI 		%27.98 2.569 %2.07 190 %0 0 %0.32 29 %35.33 3.244
GÜNYÜZÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.20 1.099 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %72.80 2.942
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.15|1.013
BEKİR BELCELİ 		%40.52 731 %0 0 %1.94 35 %0 0 %0 0 %1.39 25
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.40|2.261
SERHAT HAMAMCI 		%42.84 1.961 %0 0 %3.65 167 %0 0 %0 0 %4.11 188
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.86 2.098
%48.93|2.395
İSHAK GÜNDOĞAN 		%0 0 %1.35 66 %1.29 63 %0 0 %5.58 273
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.59|1.179
ZEYNEP GÜNEŞ 		%33.68 755 %0 0 %3.97