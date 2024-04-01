İNÖNÜ SEÇİM SONUÇLARI

|
ALPU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%41.56|3.061
GÜRBÜZ GÜLLER
|
%38.36
2.825
|
%4.58
337
|
%0
0
|
%0.33
24
|
%15.18
1.118
|
BEYLİKOVA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%42.60
1.752
|
%53.34|2.194
HAKAN KARABACAK
|
%0
0
|
%0.80
33
|
%0
0
|
%0.15
6
|
%3.11
128
|
ÇİFTELER
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%34.31|3.150
ZEHRA KONAKCI
|
%27.98
2.569
|
%2.07
190
|
%0
0
|
%0.32
29
|
%35.33
3.244
|
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%27.20
1.099
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%72.80
2.942
|
HAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%56.15|1.013
BEKİR BELCELİ
|
%40.52
731
|
%0
0
|
%1.94
35
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.39
25
|
İNÖNÜ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%49.40|2.261
SERHAT HAMAMCI
|
%42.84
1.961
|
%0
0
|
%3.65
167
|
%0
0
|
%0
0
|
%4.11
188
|
MAHMUDİYE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%42.86
2.098
|
%48.93|2.395
İSHAK GÜNDOĞAN
|
%0
0
|
%1.35
66
|
%1.29
63
|
%0
0
|
%5.58
273
|
MİHALGAZİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%52.59|1.179
ZEYNEP GÜNEŞ
|
%33.68
755
|
%0
0
|
%3.97