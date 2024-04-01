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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ODUNPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ODUNPAZARI Toplam Seçmen 316.417
  • Açılan Sandık 976
  • Kullanılan Oy 251.524
  • Geçerli Oy 243.680
  • Geçersiz Oy 7.844
  • Katılım Oranı %79.49
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KAZIM KURT cumhuriyet-halk-partisi
KAZIM
KURT
%48.47 118.117 Oy
ÖZKAN ALP adalet-ve-kalkinma-partisi
ÖZKAN
ALP
%39.50 96.261 Oy
EMİNE EDİZGİL iyi-parti
EMİNE
EDİZGİL
%3.98 9.690 Oy
SELİM DORUK zafer-partisi
SELİM
DORUK
%2.92 7.114 Oy
DİNÇ BİÇER yeniden-refah-partisi
DİNÇ
BİÇER
%1.78 4.331 Oy
PARTİLER
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.77 1.866 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.62 1.512 Oy
Saadet Partisi
%0.53 1.300 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.30 733 Oy
Memleket Partisi
%0.21 507 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 316.417
  • Kullanılan Oy 251.523
Cumhuriyet Halk Partisi
%48.56 118.125 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.09 87.800 Oy
İyi Parti
%4.11 9.988 Oy
Zafer Partisi
%3.71 9.035 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.03 4.946 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.64 3.990 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.83 2.009 Oy
Saadet Partisi
%0.56 1.364 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.44 1.065 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.56|3.061
GÜRBÜZ GÜLLER 		%38.36 2.825 %4.58 337 %0 0 %0.33 24 %15.18 1.118
BEYLİKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.60 1.752
%53.34|2.194
HAKAN KARABACAK 		%0 0 %0.80 33 %0 0 %0.15 6 %3.11 128
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%34.31|3.150
ZEHRA KONAKCI 		%27.98 2.569 %2.07 190 %0 0 %0.32 29 %35.33 3.244
GÜNYÜZÜ Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.20 1.099 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %72.80 2.942
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.15|1.013
BEKİR BELCELİ 		%40.52 731 %0 0 %1.94 35 %0 0 %0 0 %1.39 25
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.40|2.261
SERHAT HAMAMCI 		%42.84 1.961 %0 0 %3.65 167 %0 0 %0 0 %4.11 188
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.86 2.098
%48.93|2.395
İSHAK GÜNDOĞAN 		%0 0 %1.35 66 %1.29 63 %0 0 %5.58 273
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.59|1.179
ZEYNEP GÜNEŞ 		%33.68 755 %0 0 %3.97 89 %0.09 2 %0 0 %9.68 217
MİHALIÇÇIK Demokratik Sol Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %40.96 2.417 %2.88 170 %0 0 %0 0 %56.16 3.314
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 96.261
%48.47|118.117
KAZIM KURT 		%0 0 %3.98 9.690 %0.77 1.866 %0.05 130 %7.23 17.616
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.47|1.363
AHMET DÖNMEZ 		%30.20 1.017 %0 0 %1.54 52 %0 0 %0 0 %27.79 936
SEYİTGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.12|5.014
UĞUR TEPE 		%42.06 4.126 %1.71 168 %0 0 %1.75 172 %3.35 329
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.81 6.046
%46.79|6.176
HABİL DÖKMECİ 		%0 0 %3.33 439 %0 0 %0 0 %4.07 537
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.78 82.442
%53.02|118.825
AHMET ATAÇ 		%0 0 %2.11 4.725 %1.13 2.530 %0.16 352 %6.81 15.260
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALPU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.32|3.007
 %37.25 2.711 %5.55 404 %0.16 12 %0 0 %15.71 1.143
BEYLİKOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.17 1.715
%52.62|2.140
 %0 0 %1.67 68 %0 0 %0 0 %3.54 144
ÇİFTELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%36.17|3.268
 %29.90 2.702 %3.11 281 %0.20 18 %0.17 15 %30.46 2.752
GÜNYÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.35 1.177 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %70.65 2.833
HAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.34|957
 %43.26 776 %0 0 %2.62 47 %0 0 %0 0 %0.78 14
İNÖNÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.10|2.200
 %42.15 1.928 %0 0 %4.48 205 %0.11 5 %0 0 %5.16 236
MAHMUDİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.24 1.959
%47.45|2.310
 %0 0 %1.91 93 %0 0 %0 0 %10.39 506
MİHALGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.84|1.190
 %33.35 751 %0 0 %4.66 105 %0 0 %0 0 %9.15 206
MİHALIÇÇIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0 %42.06 2.465 %4.59 269 %0 0 %0 0 %53.34 3.126
ODUNPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.09 87.800
%48.56|118.125
 %0 0 %4.11 9.988 %0.83 2.009 %0 0 %10.42 25.358
SARICAKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.17|1.414
 %30.51 1.023 %0 0 %2.18 73 %0.69 23 %0 0 %24.46 820
SEYİTGAZİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.31|4.964
 %41.06 3.972 %2.43 235 %0.18 17 %0.55 53 %4.48 433
SİVRİHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.39 5.831
%44.89|5.896
 %0 0 %4.40 578 %0 0 %0 0 %6.32 830
TEPEBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.20 81.140
%50.27|112.668
 %0 0 %3.08 6.899 %0 0 %0 0 %9.22 20.675
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KAZIM KURT 120.410 %48.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		VOLKAN DOĞAN 113.163 %45.54
İyi Parti
İYİ PARTİ 		SALİH KARABACAK 9.446 %3.80
Saadet Partisi
SAADET 		İBRAHİM HAYDAR BÜYÜKEREN 2.751 %1.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		FATİH ALTAŞ 1.146 %0.46
Demokrat Parti
DP 		SERDAR DEMİRHAN 919 %0.37
Vatan Partisi
VATAN 		MUSTAFA ERDÖNMEZ 400 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		CELAL ÖZ 256 %0.10
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BURHAN SAKALLI 75.421 %36.47
Demokratik Sol Parti
DSP 		JALE NUR SÜLLÜ 66.982 %32.39
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERMAN GÖLET 39.481 %19.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AYDIN ÇÖKEN 18.928 %9.15
Saadet Partisi
SAADET 		HALİT ÖZ 3.342 %1.62
Demokrat Parti
DP 		MECDİ AYHAN BOYER 2.133 %1.03
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SEVGİ ER 277 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		OKTAY YOLSEVER 240 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		120.850 %48.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		110.093 %44.20
İyi Parti
İYİ PARTİ 		10.147 %4.07
Saadet Partisi
SAADET 		2.940 %1.18
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.954 %0.78
Demokratik Sol Parti
DSP 		1.103 %0.44
Demokrat Parti
DP 		927 %0.37
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		478 %0.19
Vatan Partisi
VATAN 		361 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		207 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		96.784 %40.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		83.964 %35.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		46.068 %19.33
Büyük Birlik Partisi
BBP 		3.847 %1.61
Saadet Partisi
SAADET 		2.434 %1.02
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.721 %0.72
Demokrat Parti
DP 		1.157 %0.49
Demokratik Sol Parti
DSP 		799 %0.34
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		460 %0.19
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		279 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		223 %0.09
Bağımsız
BĞMSZ 		203 %0.09
Millet Partisi
Millet 		188 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		185 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		74.057 %35.99
Demokratik Sol Parti
DSP 		72.092 %35.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		30.962 %15.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.767 %10.09
Saadet Partisi
SAADET 		4.097 %1.99
Demokrat Parti
DP 		2.641 %1.28
Anavatan Partisi
ANAP 		800 %0.39
Emek Partisi
EMEP 		353 %0.17
Kaynak: Anadolu Ajansı