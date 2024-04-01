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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HKP

  • KISALTMA

    HKP

  • GENEL BAŞKAN

    Nurullah Ankut

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/06/2005
HKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.02
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Mersin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN GEZMİŞOĞLU 121 %0.09 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE ÇOLPA 6 %0.09 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
CEMİL DEMİRCAN 80 %0.09 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİYE ALKANAT 17 %0.09 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KERİM BALKAN 67 %0.16 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN BİLGEÇ 173 %0.11 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı