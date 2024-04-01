|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEYNEP NUR AKKUŞ DAĞ
|4
|%0.12
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ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REZAN KAYRAN AY
|10
|%0.10
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BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HOPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT SERHAN
|24
|%0.17
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MURGUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENSAR TOPAL
|3
|%0.10
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ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZDEN ÜNAL
|5
|%0.12
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