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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%7.82 3
İL GENEL MECLİSİ
%6.86
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT YUCA 177 %2.09 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRSEL EREN 3706 %33.46 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHABETTİN GÜLDÜR 430 %2.43 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAÇOBAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZİM ERHAN 4776 %49.48 Detay
KARAYAZI Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHAR GÖKSU 5896 %54.58 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMETRAŞİT TATLİ 113 %1.57 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KAYA 3437 %4.49 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
0 %0 Detay
TEKMAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN SEVER 4548 %47.51 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT EFE 1201 %1.54 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı