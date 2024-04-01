|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT YUCA
|177
|%2.09
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRSEL EREN
|3706
|%33.46
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHABETTİN GÜLDÜR
|430
|%2.43
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZİM ERHAN
|4776
|%49.48
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAHAR GÖKSU
|5896
|%54.58
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMETRAŞİT TATLİ
|113
|%1.57
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KAYA
|3437
|%4.49
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN SEVER
|4548
|%47.51
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT EFE
|1201
|%1.54
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