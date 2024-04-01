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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%5.68
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 3
  • Kazandığı İl Sayısı 7
  • Kazandığı İlçe Sayısı 65
  • Kazandığı Belde Sayısı 7
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.45 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.28
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE UÇAR 37 %0.37 Detay
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERAL KARAKUŞ 581 %0.45 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı