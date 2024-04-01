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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.62 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.33
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İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLATİF EKİNCİ 86 %0.27 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN ÇELİK 29 %0.34 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ASLAN 23 %0.21 Detay
HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN ŞİMŞEK 36 %0.20 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ÜRE 21 %0.22 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZMEN 45 %0.42 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULSELAM OLAM 34 %0.47 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT DALDAL 299 %0.39 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
0 %0 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULMENAF BİÇEN 44 %0.46 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ GÜNEY 201 %0.26 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı