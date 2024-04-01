|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLATİF EKİNCİ
|86
|%0.27
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN ÇELİK
|29
|%0.34
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ASLAN
|23
|%0.21
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN ŞİMŞEK
|36
|%0.20
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ÜRE
|21
|%0.22
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZMEN
|45
|%0.42
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULSELAM OLAM
|34
|%0.47
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİT DALDAL
|299
|%0.39
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
|0
|%0
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULMENAF BİÇEN
|44
|%0.46
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ GÜNEY
|201
|%0.26
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