|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDULLAH TUNÇ
|4
|%0.33
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ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL TEKNAL
|4
|%0.13
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSLAM ÇAKAR
|9
|%0.09
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GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ŞAHİN
|20
|%0.60
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞERİF ŞİMŞEK
|1
|%0.04
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER TEKMAN
|1
|%0.02
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN KOÇ
|215
|%0.17
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSLAM DURMAZ
|8
|%0.13
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL TUNÇ
|1
|%0.03
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAFİZ KARADAŞ
|4
|%0.27
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ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYREDDİN ÖZÇELİK
|4
|%0.13
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MEMİŞ
|7
|%0.06
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS GÜNDÜZ
|1
|%0.06
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|0
|%0
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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