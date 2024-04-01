|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZÜBEYİR AKBAŞ
|1224
|%0.94
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
|85
|%0.20
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL EROĞLU
|10
|%0.13
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SOLAK
|31
|%0.18
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LATİF AKPINAR
|32
|%0.50
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|FERHAT PINAR
|165
|%0.18
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ HAYDAR UCAL
|22
|%0.12
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULSELAM CANTAY
|225
|%0.20
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER BELEN
|97
|%0.24
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH DUMAN
|163
|%0.20
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET ASLAN
|2267
|%1.18
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN DOĞAN
|1526
|%0.94
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH EKİNCİ
|707
|%0.50
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