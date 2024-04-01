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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.55
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.63 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.66
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZÜBEYİR AKBAŞ 1224 %0.94 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL CENGİZ BOYRAZ 85 %0.20 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL EROĞLU 10 %0.13 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SOLAK 31 %0.18 Detay
ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
LATİF AKPINAR 32 %0.50 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
FERHAT PINAR 165 %0.18 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HAYDAR UCAL 22 %0.12 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULSELAM CANTAY 225 %0.20 Detay
MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER BELEN 97 %0.24 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH DUMAN 163 %0.20 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET ASLAN 2267 %1.18 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN DOĞAN 1526 %0.94 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH EKİNCİ 707 %0.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı