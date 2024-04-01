|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR KABA
|249
|%2.01
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AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÇELİK
|2095
|%6.66
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET KAYA
|74
|%0.87
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HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NASIR AYDIN
|103
|%0.93
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HORASAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN ÖZDEMİR
|5684
|%32.13
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İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİZAMETTİN ARAS
|237
|%2.50
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KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÇELİK
|68
|%0.70
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KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULNAZİR GÜVEN
|91
|%1.27
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NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜCEL AHMET İŞLEYEN
|1593
|%22.91
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OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGUNHAN MUSAOĞLU
|972
|%5.71
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OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL
|114
|%2.57
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PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÖZDEN
|15482
|%20.24
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PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVHİT TURAN
|46
|%1.84
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ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
|ŞENTÜRK ALVER
|276
|%3.11
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TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET KÜÇÜK
|297
|%2.86
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UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM ÖZDİL
|188
|%3.88
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YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKKI KOBAL
|12688
|%16.30
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