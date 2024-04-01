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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%22.23 1
İL GENEL MECLİSİ
%12.15
Erzurum Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR KABA 249 %2.01 Detay
AZİZİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇELİK 2095 %6.66 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET KAYA 74 %0.87 Detay
HINIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
NASIR AYDIN 103 %0.93 Detay
HORASAN İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRETTİN ÖZDEMİR 5684 %32.13 Detay
İSPİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİZAMETTİN ARAS 237 %2.50 Detay
KARAÇOBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÇELİK 68 %0.70 Detay
KARAYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖPRÜKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULNAZİR GÜVEN 91 %1.27 Detay
NARMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜCEL AHMET İŞLEYEN 1593 %22.91 Detay
OLTU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGUNHAN MUSAOĞLU 972 %5.71 Detay
OLUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL 114 %2.57 Detay
PALANDÖKEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÖZDEN 15482 %20.24 Detay
PASİNLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVHİT TURAN 46 %1.84 Detay
ŞENKAYA
Açılan Sandık Oranı %94.38
ŞENTÜRK ALVER 276 %3.11 Detay
TEKMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORTUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET KÜÇÜK 297 %2.86 Detay
UZUNDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM ÖZDİL 188 %3.88 Detay
YAKUTİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKKI KOBAL 12688 %16.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı