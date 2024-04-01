|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DEMİRCİ
|28
|%2.32
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|
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ ŞEVKET AYKUT
|90
|%2.87
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EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
GELENDOST
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖZMEN
|1902
|%56.98
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ETEM EREM
|75
|%3.20
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KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AKOĞLAN
|617
|%14.01
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TURAL
|22944
|%17.68
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ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL ÇELİK
|1323
|%22.16
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SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AYYILDIZ
|349
|%11.63
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SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AZİZ TUNA
|957
|%32.02
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YALVAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KODAL
|4424
|%35.78
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YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BİROL GÜREL
|7
|%0.45
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
|EROL AYDIN
|751
|%32.61
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ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|NEŞE KALKIR
|80
|%35.71
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ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MEVLÜT DALDAL
|0
|%0
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GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜZEYİR ERGÜVEN
|128
|%9.37
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HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT YAĞCI
|3
|%0.29
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KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR SARAÇ
|299
|%15.06
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SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ARIDAŞ
|25
|%1.74
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SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KAYKAÇ
|19
|%0.76
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SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN GÖKCEN
|249
|%12.27
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