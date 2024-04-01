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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%17.68 2
İL GENEL MECLİSİ
%13.08
Isparta Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DEMİRCİ 28 %2.32 Detay
ATABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ ŞEVKET AYKUT 90 %2.87 Detay
EĞİRDİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GELENDOST İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZMEN 1902 %56.98 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ETEM EREM 75 %3.20 Detay
KEÇİBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AKOĞLAN 617 %14.01 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TURAL 22944 %17.68 Detay
ŞARKİKARAAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMİL ÇELİK 1323 %22.16 Detay
SENİRKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AYYILDIZ 349 %11.63 Detay
SÜTÇÜLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUBORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AZİZ TUNA 957 %32.02 Detay
YALVAÇ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KODAL 4424 %35.78 Detay
YENİŞARBADEMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BİROL GÜREL 7 %0.45 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKABACA
Açılan Sandık Oranı %90.91
EROL AYDIN 751 %32.61 Detay
ÇARIKSARAYLAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
NEŞE KALKIR 80 %35.71 Detay
ÇİÇEKPINAR
Açılan Sandık Oranı %16.67
MEVLÜT DALDAL 0 %0 Detay
GÜNEYKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜZEYİR ERGÜVEN 128 %9.37 Detay
HÜYÜKLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT YAĞCI 3 %0.29 Detay
KULEÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR SARAÇ 299 %15.06 Detay
SARIİDRİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ARIDAŞ 25 %1.74 Detay
SAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KAYKAÇ 19 %0.76 Detay
SENİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN GÖKCEN 249 %12.27 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı