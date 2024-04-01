|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR KÖSEL
|1980
|%1.53
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ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ RIZA ÖZDENİZ
|873
|%2.01
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN ŞAHİN
|318
|%4.03
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BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TÜRE
|5622
|%31.81
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ÇAMLIYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FATİH SOFU
|3023
|%47.52
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ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
|MEHMET DUTAR
|14649
|%16.31
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GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL ÇELİK
|5474
|%30.47
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MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NÜSRET OLİGER
|1289
|%1.12
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MUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ORHAN
|19872
|%48.54
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SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZGÜR
|1127
|%1.41
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TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YUNUS SEVEN
|11494
|%6.00
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TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT SOYSAL
|9193
|%5.66
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ARICAN
|2721
|%1.92
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