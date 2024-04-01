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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.45 2
İL GENEL MECLİSİ
%6.88
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKDENİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR KÖSEL 1980 %1.53 Detay
ANAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ RIZA ÖZDENİZ 873 %2.01 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN ŞAHİN 318 %4.03 Detay
BOZYAZI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TÜRE 5622 %31.81 Detay
ÇAMLIYAYLA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH SOFU 3023 %47.52 Detay
ERDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %98.39
MEHMET DUTAR 14649 %16.31 Detay
GÜLNAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL ÇELİK 5474 %30.47 Detay
MEZİTLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NÜSRET OLİGER 1289 %1.12 Detay
MUT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ORHAN 19872 %48.54 Detay
SİLİFKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZGÜR 1127 %1.41 Detay
TARSUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YUNUS SEVEN 11494 %6.00 Detay
TOROSLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT SOYSAL 9193 %5.66 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ARICAN 2721 %1.92 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı